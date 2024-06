V ponedeljek bodo Slovenijo zajele plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Možni so toča, močni sunki vetra in krajši nalivi. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bodo možna razlivanja hudournikov in zastajanje padavinske vode, vodotoki pa lahko velike pretoke dosežejo tudi drugje.

Po današnjem pretežno jasnem vremenu se bodo v ponedeljek dopoldne v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, popoldne in zvečer pa tudi drugod. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Sprva bo pihal veter južnih smeri, popoldne in zvečer pa bo zapihal okrepljen severni veter, so danes sporočili iz Arsa.

V ponedeljek čez dan in zvečer bodo ob plohah in nevihtah prehodno hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Možna bodo razlivanja vodotokov in zastajanje padavinske vode. Verjetnost za to bo večja v severovzhodni Sloveniji. Tudi drugod v severnem in vzhodnem delu države lahko posamezne reke prehodno dosežejo velike pretoke. V južni Sloveniji bodo pretoki rek še naprej ustaljeni.

V torek, ko bo možna le še kakšna ploha, bodo reke upadale.

Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, sredi dneva in popoldne bo po nižinah povečana toplotna obremenitev. V ponedeljek bo vpliv bo zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Vročina bo popoldne popustila. Foto: Shutterstock

Danes bo sončno, vroče in vetrovno

Danes bo sicer še naprej precej jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v severozahodni Sloveniji, kjer popoldne ni izključena kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, v vzhodnih krajih do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.