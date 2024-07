"V naslednjem dnevu bo moč orkana verjetno nihala, vendar se pričakuje, da bo Beryl med premikanjem čez vzhodne Karibe ostal izjemno nevaren orkan," so v ponedeljek sporočili iz ameriškega nacionalnega centra za orkane.

Pogled iz zraka v oko orkana. Oko nastane, ko orkan doseže stopnjo zrelosti. Foto: Reuters

Kmalu zatem so ga označili za orkan najvišje, 5. stopnje.

Oistens, Barbados. Foto: Reuters

Na Svetem Vincencu in Grenadinih je umrl najmanj en človek, poškodovanih pa je na stotine domov in stavb, je v ponedeljek zvečer sporočil predsednik vlade Ralph Gonsalves in opozoril, da je smrtnih žrtev morda še več. Orkan Beryl je za seboj pustil ogromno uničenja, bolečine in trpljenja po vsej državi, je dodal.

Zaradi orkana Beryl je približno 95 odstotkov otoka Grenada ostalo brez elektrike. Telekomunikacije po vsej Grenadi ne delujejo, nekateri posamezniki pa so izgubili internetne storitve, poroča CNN. O opustošenju poročajo tudi z drugih okoliških otokov.

🚨BREAKING: Hurricane Beryl UPGRADED TO CAT 5 WITH WINDS OVER 165 MPH ⚠️



MAJOR LANDFALL IMMINENT‼️



I tried to sound the alarm about this early and many laughed at me.



Community notes said “There is no evidence that Hurricane Beryl will make landfall as a Category 5”



THEY… pic.twitter.com/mMzgsGQVvM