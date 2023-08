Najhujši orkan zadnjega stoletja trgal daljnovode, zagorelo več poslopij

Orkan Idalia, ki je v sredo kot orkan tretje kategorije dosegel severozahod ameriške zvezne države Florida, je z obilnimi padavinami in vetrom s hitrostjo do 200 kilometrov na uro povzročil razdejanje in poplave v nizko ležečih krajih v regiji Big Bend, preden je kot tropska nevihta dosegel Georgio. Zdaj se premika ob jugovzhodni obali ZDA.

Obseg škode na Floridi še ocenjujejo, a naj ne bi povzročil tako velikega uničenja, kot so pričakovali. To je najmočnejši orkan, ki je v zadnjih 125 letih prizadel omenjeno regijo ob Mehiškem zalivu, poroča ameriška televizija CNN.

Orakan dosegel Georgio

V sredo zvečer po lokalnem času je bilo brez elektrike na Floridi še vedno več kot 225 tisoč gospodinjstev, v zvezni državi Georgia pa 230 tisoč.

Na Floridi je v pripravljenosti 40 tisoč delavcev, ki bodo znova vzpostavili oskrbo z električno energijo, poroča britanski BBC.

V zvezno državo Georgia je orkan prišel kot tropska nevihta, a je še vedno prinesla močan veter s hitrostjo do 95 kilometrov na uro in morebitno življenjsko ogrožajoče vreme. V delih Georgie poročajo o poplavah, pričakujejo jih tudi v Južni in Severni Karolini, medtem ko se Idalia premika ob jugovzhodni obali ZDA. V Južni Karolini je med drugim že povzročila poplave v Charlestonu.

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo opozoril, da je kljub oslabitvi nevihta še vedno zelo nevarna.

Cedar Key, Florida, is experiencing a substantial storm surge as a result of the impact of Major Hurricane Idalia, leading to widespread flooding and inundation in the area. pic.twitter.com/faVSJQckIV — Jack Straw (@JackStr42679640) August 30, 2023

Orkan trgal daljnovode, uničil trgovine

V več okrožjih na Floridi je v sredo zvečer še vedno veljal ukaz za evakuacijo. Pristojni za izredne razmere na Floridi pa so povedali, da je med hudo prizadetimi kraji tudi Perry, zgodovinsko mesto s sedem tisoč prebivalci jugovzhodno od Tallahasseeja.

Orkan je v mestu trgal daljnovode in uničil trgovine v njegovem slikovitem središču, kjer je zagorelo več poslopij. Na enem od videoposnetkov je videti, kako se je med hudim nalivom in močnim vetrom prevrnila streha bencinske črpalke. Močno prizadeto je bilo tudi mesto Cedar Key.

This is Florida due to Hurricane Idalia: pic.twitter.com/8BonfvO5ZV — Videos to pass the time (@ToPassTimeUwU) August 30, 2023

Guverner Floride Ron DeSantis je v sredo sporočil, da smrtnih žrtev za zdaj niso potrdili, čeprav je policija pred tem sporočila, da sta v prometnih nesrečah med neurjem umrla dva človeka. Je pa poudaril, da je zdaj glavna naloga obnova.