S temi jedmi boste na pikniku navdušili tudi največje gurmane!

Ljubitelji dobre hrane in narave, sezona piknikov je v polnem razmahu! Za nepozabno gurmansko doživetje na prostem ne potrebujete posebnega znanja in kuharskih veščin, ampak le vrhunske specialitete Michelinovih chefov Gregorja Vračka, Uroša Fakuča in Uroša Štefelina, ki jih najdete v liniji SPAR Premium. Dovolite, da vas navdušijo!

Čevapčiči z mesom krškopoljskega prašiča SPAR Premium chefa Uroša Štefelina bodo navdušili tudi največje gurmane.

Privoščite si mesno klasiko v vrhunski izvedbi

Za vrhunske čevapčiče potrebujete vrhunske sestavine. Ali pa izberite čevapčiče z mesom krškopoljskega prašiča SPAR Premium , ki so izdelani po receptu Michelinovega chefa Uroša Štefelina. Navdušili vas bodo z odličnim okusom in sočnostjo. Prašiči avtohtone slovenske pasme so vzrejeni na manjših kmetijah v lokalni prosti reji, zato je njihovo meso tako kakovostno in okusno. Okus čevapčičev lepo uravnoteži slovenska govedina izbrane kakovosti, ki jim daje tudi prijetno aromo. Izdelek ne vsebuje palmovega olja.

Da bojo vaši čevapčiči ravno prav pečeni, jih nikoli ne polagajte na žar direktno iz hladilnika, sicer se vam na zunanji strani lahko zažgejo, medtem ko bodo v notranjosti le napol pečeni. Pred peko jih zato nekaj časa pustite stati na sobni temperaturi. Pecite pa jih tako, da jih obračate po malem - ko se obarvajo na spodnji strani, jih obrnite za četrt, ter jih tako obračajte toliko časa, da so pečeni na vseh straneh.

Na pikniku postrezite z burgerji z mesom krškopoljskega prašiča SPAR Premium chefa Uroša Štefelina.

Ste za res odličen burger?

Vsem tistim, ki obožujete burgerje ali pleskavice na žaru, predlagamo, da poskusite burger z mesom krškopoljskega prašiča SPAR Premium po receptu Michelinovega chefa Uroša Štefelina. Zakaj je tako poseben? Ker se v edinstveni mešanici mesa odlično dopolnjujeta sočno in aromatično meso krškopoljskega prašiča, avtohtone slovenske pasme iz lokalne proste reje na manjših kmetijah, ter slovenska govedina izbrane kakovosti. Meso je začinjeno samo s soljo ter ne vsebuje aditivov in palmovega olja.

Da bo burger sočen, imamo za vas preprost nasvet: v sredino mesa s prstom naredite majhno vdolbinico in vanjo pred peko položite kocko masla ali kocko ledu. Tako se meso med peko ne bo izsušilo.

Za sladek zaključek vrhunske pojedine si privoščite veganski sladoled SPAR Premium chefa Uroša Fakuča.

Slastna, kremna in osvežujoča pika na i

Le kdo se lahko upre sladoledu, ki se nežno topi v ustih in nas razvaja z bogatim kremnim okusom?

Za vse ljubitelje sladoleda iz rastlinskih sestavin je chef Uroš Fakuč ustvaril veganski sladoled SPAR Premium karamela in veganski sladoled SPAR Premium lešnik – indijski orešček. Njuna receptura je narejena na osnovi kokosove paste, zato boste uživali v kremasti teksturi sladoleda. V zapeljivem okusu karamele se lepo dopolnjujeta karamelna krema in originalni kanadski javorjev sirup. Drugi okus pa je bogata kombinacija lešnika in indijskih oreščkov, sladkana z originalnim kanadskim javorjevim sirupom. Oba sladoleda sta brez palmovega olja.

Kateri okus vam bolj diši? Poskusite kar oba in si privoščite sladoledno kupo ali pripravite brownie sladoledne skodelice. Zelo osvežujoče pa so tudi pečene breskve na žaru.

Mojstri okusov na vašem pikniku

Trije Michelinovi chefi Gregor Vračko, Uroš Fakuč in Uroš Štefelin svoje znanje, izkušnje in ustvarjalnost spretno vnašajo v svoje izdelke. Njihove premium dobrote iz linije SPAR PREMIUM bodo navdušile vsakega gurmana. Poskusite na primer tudi BBQ mediteransko klobaso s pinjolami SPAR Premium chefa Štefelina, marinirano svinjsko potrebušino SPAR Premium chefa Štefelina in BBQ pekočo omako SPAR Premium chefa Vračka. Z izdelki Michelinovih chefov lahko vsak piknik spremenite v nepozabno kulinarično doživetje!

