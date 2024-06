V živo: Gruzijci v drugi minuti šokirali Portugalce! Slovenija torej proti Ronaldu?

Na sporedu je zadnji dan skupinskega dela evropskega prvenstva v Nemčiji, ki zanima tudi Slovence, saj bodo dobili tekmeca v osmini finala. Slovenci bodo igrali ali prvega julija v Frankfurtu proti Portugalski ali pa drugega julija v Münchnu proti Romuniji. Ta je dobila skupino E, kjer so vse štiri ekipe končale s štirimi točkami: 1. Romunija, 2. Belgija, 3. Slovaška, 4. Ukrajina. Ti so torej po remiju z Belgijo 0:0 s štirimi točkami v solzah odšli domov. Še nikoli ni na evropskih prvenstvih izpadla ekipa s štirimi točkami. Slovaška in Romunija sta igrali 1:1. Ob 21. uri Portugalci, ki so že v osmini finala, igrajo Gruzijci, Turki pa s Čehi. Če Gruzijci ali Čehi presenetijo z zmago, Slovenci dobijo Portugalce.

Skupinski del evropskega prvenstva je skoraj pri koncu. Svoje delo na tretjih tekmah morajo opraviti le še reprezentance v skupini F. Razplet močno zanima Matjaža Keka, njegove varovance in slovenske navijače. Slovenci so po torkovem remiju z Anglijo v osmino finala napredovali s tretjega mesta skupine C. Še pred sredinimi dvoboji je bilo tako jasno, da se bodo za četrtfinalno vstopnico potegovali prvega julija ob 21. uri proti Portugalski v Frankfurtu ali drugega julija ob 18. uri v Münchnu proti zmagovalcu skupine E. To je v sredo popoldne nekoliko presenetljivo postala Romunija.

Portugalci že prvi, Turki v najboljšem položaju med trojico

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters Da bi slovenska reprezentanca igrala proti Cristianu Ronaldu, je mogoče le v enem primeru, in sicer če bi v osmino finala napredovale tretjeuvrščene ekipe iz skupin C (Slovenija), D (Nizozemska), E (Slovaška) in F. Če bo tretjeuvrščenim v skupini A Madžarom uspelo ostati med najboljšimi štirimi tretjeuvrščenimi, pa bodo Slovenci igrali z Romunijo. Če torej Čehi in/ali Gruzijci presenetijo favorizirani ekipi v svoji skupini, bi tretjeuvrščena skočila pred Madžarsko.

Morda pa Gruzijci le pripravijo veliko presenečenje in premagajo Portugalsko. Ker je ta že uvrščena v osmino finala, je selektor v prvi postavi zamenjal kar osem nogometašev. Je pa v njej ostal Cristiano Ronaldo, ki na tem prvenstvu še ni zadel. In premešana postava Portugalske si je že v drugi minuti privoščila napako v obrambi (slaba podaja Antonia Silve nazaj). Tako sta podarjen protinapad za vodstvo Gruzije z 1:0 unovčila podajalec Georges Mikautadze in strelec Khvicha Kvaratskhelia.

Ukrajinci s štirimi točkami v solzah domov, prva Romunija

V izenačeni skupini E, kjer ni izstopala nobena ekipa, je prvo mesto osvojila Romunija. Foto: Reuters

Razvan Marin je z bele točke zadel za 1:1. Foto: Reuters V skupini E so imele pred tekmama tretjega kroga vse štiri ekipe, Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina, tri točke. In že ob polčasu je kazalo, da bodo imele tudi po njem vse enako število točk, torej štiri. Na tekmi med Ukrajino in Belgijo po 45 minutah nismo videli gola, prvi so znotraj okvira gola streljali trikrat, drugi pa dvakrat. Na dvoboju med Slovaško in Romunijo pa je bilo 1:1. Po lepem preigravanju je Juraj Kucka podal v kazenski prostor in za vodstvo Slovakov je v 24. minuti z glavo zadel Ondrej Duda. V 37. minuti je Razvan Marin z bele točke premagal Martina Dubrovko in Romuni so se polčas pred koncem dvobojev v skupini E vrnili na prvo mesto.

Razočaran v solzah Georgi Sudakov Foto: Reuters V drugem polčasu ne na eni ne na drugi tekmi gol ni padel. To je pomenilo, da so res vse ekipe končale s po štirimi točkami, in tako četrta Ukrajina z denimo več točkami kot Slovenija potuje domov. Ker ima v skupini najslabšo gol razliko. Prvo tekmo je z Romuni izgubila z 0:3. Še nikoli se ni zgodilo, da bi na evropskem prvenstvu izpadla ekipa, ki je osvojila štiri točke. Razočarani Ukrajinci so po zadnjem sodnikovem žvižgu v solzah popadali po zelenici. Njihovi naboji so bili celotno tekmo slepi. Imeli so 14 strelov proti golu, štiri znotraj okvira vrat, a niso zadeli. "Zaključno žogo" za zmago so imeli v sodnikovem dodatku, po strelu Georgija Sudakova z 12 metrov pa se je izkazal Koen Casteels. Tudi Artem Dovbik, ki je v pretekli klubski sezoni blestel v dresu Girone, ni zatresel mreže.

