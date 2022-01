Dvoboj resnice za Slovenijo. Zdravljica bo odmevala v Amsterdamu.

Na evropskem prvenstvu v futsalu sta si po dveh krogih skupinskega dela preboj v četrtfinale že zagotovili Rusija in Gruzija. Danes je na Nizozemskem prost dan, v petek pa se bo odločalo o četrtfinalistih v skupinah A in B. Slovenija se bo v odločilnem spopadu za napredovanje pomerila s Finsko. Če izbranci Tomislava Horvata ne bodo vknjižili prve zmage na tem prvenstvu, bo njihova usoda odvisna od razpleta druge tekme tretjega kroga skupine B med vodilnim Kazahstanom in dvakratnimi evropskimi prvaki Italijani.

Skupinski del 12. evropskega prvenstva v futsalu, ki poteka na Nizozemskem, se bo v petek prevesil v tretji krog. Začelo se bo v "slovenski" skupini B, kjer se bo Horvatova četa pomerila s Finsko. Z njo se na tako velikem tekmovanju še ni pomerila, saj Finci, ki jih že dolgo vodi hrvaški strateg Mićo Martić, na Euru nastopajo prvič.

Veselje slovenskih reprezentantov po zadetku Nejca Hojzana za vodstvo proti Sloveniji z 2:1. Dvoboj se je pozneje končal brez zmagovalca (2:2). Foto: Guliverimage

Izbranci Tomislava Horvata so na uvodnih nastopih v za mnoge najtežji skupini prvenstva navdušili. Najprej so presenetili Kazahstan. Proti polfinalistu zadnjega svetovnega prvenstva so vodili že s 4:2, nato pa osvojili točko (4:4). Remizirali so tudi z Italijo, proti kateri so zapravili vodstvo z 2:1, v zadnjih sekundah pa je vratar Nejc Berzelak s svojega mesta streljal na prazen italijanski gol in na veliko smolo zadel vratnico. Slovenija je tako v dveh krogih osvojila dve točki, tako da je še vedno odvisna od same sebe.

Kaj pravi matematika?

Slovenija v zadnjem krogu skupinskega dela odloča sama o svoji usodi, saj je trenutno na lestvici na drugem mestu. Foto: Guliverimage Če bo v petek premagala Finsko, se bo zanesljivo prebila v četrtfinale. V primeru neuspeha Kazahstana proti Italiji bi v tem primeru osvojila celo prvo mesto v skupini, kar bi ji v četrtfinalu lahko ponudilo bistveno lažjega tekmeca. V skupini A bo namreč skoraj zagotovo najboljša branilka naslova Portugalska, ki je zelo močna, za drugo mesto pa se potegujeta Ukrajina in Nizozemska. Če bi Slovenija proti Finski remizirala, bi se lahko še vedno dokopala do četrtfinala, a v tem primeru Kazahstan ne bi smel izgubiti proti Italiji.

Edini rezultat, po katerem bi slovenski reprezentanti v futsalu, ki v zadnjih dneh osvajajo ljubitelje športa na sončni strani Alp, ne glede na razplet srečanja med Kazahstanom in Italijo že ostali brez možnosti za napredovanje, je poraz proti Finski. Dvoboj se bo začel ob 17.30, Slovenija pa se po dveh tekmah, ki jih je odigrala v prazni dvorani v Groningenu, seli v Amsterdam, kjer bodo lahko dvoboj spremljali tudi gledalci.

Finci dobro vedo, kaj zmore Totošković

Denis Totošković, strelec uvodnega zadetka Slovenije na tem Euru, je na zadnji tekmi s Finsko dosegel kar tri zadetke. Foto: Guliverimage Slovenija je s Finsko do zdaj odigrala štiri medsebojne tekme in ima izrazito boljše razmerje. Trikrat je zmagala, enkrat pa se je tekma končala brez zmagovalca. Nazadnje sta se omenjeni reprezentanci pomerili pred štirimi leti, ko je Slovenija 31. januarja 2017 zmagala s 3:2, vse tri zadetke za Slovenijo pa je prispeval Denis Totošković. Izkušeni reprezentant je tudi strelec prvega zadetka na letošnjem prvenstvu, ko je prejšnji četrtek v 11. minuti zatresel mrežo favoriziranega Kazahstana.

"Igramo v skupini smrti, vse štiri ekipe so precej izenačene. Do konca tekmovanja bo pestro. Čakajo nas Finci, ki so podobni kot mi: igrajo agresivno obrambo, nevarni so iz protinapadov. Imamo pa mi malce več kvalitete. Potrudili se bomo po najboljših močeh," sporoča Totošković, sicer igralec italijanske Sampdorie iz Genove. Slovenija se bo tako skušala tretjič prebiti med najboljših osem. To ji je uspelo že v letih 2014 in 2018.

Na Nizozemskem poteka prvo evropsko prvenstvo, na katerem nastopa kar 16 ekip. Še na prejšnjem, ki je leta 2018 potekal v Ljubljani, je bilo vsega skupaj 12 udeležencev, Slovenija pa je izpadla v četrtfinalu. Med najboljših osem se na Nizozemskem uvrstita iz vsake skupine dve najboljši ekipi.