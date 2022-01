Tako glasno navija za Slovenijo, da je hčerko spravil v jok

Nekdanji reprezentančni vratar Damir Puškar ponosno in čustveno spremlja predstave donedavnih soigralcev, ki se na Nizozemskem trudijo, da bi Slovenijo še tretjič popeljati med najboljših osem evropskih reprezentanc v futsalu. Danes bodo vstopnico za četrtfinale iskali proti Finski. 34-letni Ljubljančan, ki vse bolj razmišlja o koncu kariere, jim želi veliko sreče in sporoča: "Naj traja futsalmanija v Sloveniji še dolgo!"

Slovenska reprezentanca v futsalu je z všečnima nastopoma na evropskem prvenstvu opozorila nase. V Rotterdamu jo je zagodla dvema favoritoma, najprej Kazahstanu (proti polfinalistu zadnjega svetovnega prvenstva je vodila že s 4:2, nato pa osvojila veliko točko – 4:4), nato pa še dvakratni evropski prvakinji Italiji, ko je bilo 2:2. O tej tekmi se je na sončni strani Alp veliko razpredalo, zlasti zaradi nesrečne vratnice, ki jo je tik pred zvokom sirene zadel slovenski vratar Nejc Berzelak. V slovenskih vratih je nasledil dolgoletnega prvega čuvaja mreže Damirja Puškarja, ki prvič po dobrem desetletju spremlja veliko tekmovanje s slovensko udeležbo na televizijskem zaslonu in ne skriva navdušenja. Podobno kot preostale športne navdušence na sončni strani Alp ga je očarala energija, ki jo izžarevajo borbeni in nepopustljivi izbranci Tomislava Horvata. Ti navdušujejo tudi z atraktivnimi zadetki.

Če jih bodo danes dosegli več od Fincev - odločilen spopad za preboj Slovenije v četrtfinale se bo začel ob 17.30 -, bo vzdušje še kako prešerno. To bi namreč pomenilo, da je izbrana vrsta v skupini smrti uresničila cilj. In to v nasprotju s Kazahstanci in Italijani z zasedbo, v kateri ne manjka reprezentantov, ki morajo za preživetje vsakodnevno hoditi v službo, šele nato pa razmišljati o futsalu. V slovenski vrsti tako ne manjka junakov, ki morajo zaradi reprezentančnih tekem vzeti celo letni službeni dopust …

Ljubljančan Damir Puškar, ki še brani za Dobovec, je za slovensko reprezentanco v futsalu v dobrem desetletju zbral 115 nastopov, kar ga na večni lestvici nastopov uvršča na peto mesto. Reprezentančno kariero je sklenil leta 2020. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kmalu bosta minili dve leti, odkar ste odigrali zadnjo tekmo za Slovenijo. Bilo je 5. februarja 2020 proti Romuniji, nato ste končali reprezentančno kariero. Zdaj po dolgih letih spremljate prvo veliko tekmovanje, na katerem nastopa Slovenija, vi pa niste del ekipe.

Reprezentanco še vedno čutim in doživljam kot del sebe. Tej reprezentanci pripadam. Tekme doživljam zelo čustveno. O tem bi lahko veliko povedali moji otroci. Najbolj o tem, kako glasno je v sobi, ko spremljam tekme na tem Euru. Ko ves čas komentiram in navijam za Slovenijo. Hčerka je nazadnje, ko smo proti Kazahstanu dosegli štiri zadetke, jokala. Tako glasen sem bil (smeh, op. p.).

Ko spremljam tekme, razmišljam o tem, da bi lahko v določenih trenutkih še pomagal reprezentanci. Da bi lahko, če se že pogovarjamo o položaju vratarja, v določenih trenutkih naredil kaj drugače. A tako je, kot je. Moramo biti realni, v reprezentanci je napočil čas za spremembe. Mesto sem prepustil mlajšim, ki pa potrebujejo čas, da na takšnih tekmah pridobijo izkušnje. V prihodnosti bo zagotovo le še boljše.

V teh dneh se v Sloveniji veliko govori o futsalu. Ko nastopi čas za evropsko prvenstvo, ponavadi dočaka svojih pet minut slave, pozornosti v medijih.

Ko smo leta 2018 nastopali na Euru v Sloveniji, smo se resnično trudili za promocijo našega športa. Uspelo nam je, saj smo vzbudili dodatno zanimanje. Potem so sledili časi covida, ko je vse skupaj malce padlo, na letošnjem Euru, sploh po teh predstavah naše reprezentance in glede na to, da se lahko tekme spremljajo na nacionalni televiziji, pa so se spet dvignili apetiti. Ko tako prebiram forume po spletu, ugotavljam, da so začeli spremljati futsal tudi ljudje, ki pred tem niso imeli nič z njim. Spet smo postavili futsal na višjo raven, kot je bila v zadnjih letih. To mi je v veliko zadovoljstvo.

"Z reprezentanti sem v stiku vsakodnevno. Vse vem o tem, kaj se dogaja in kako se imajo na Nizozemskem. Vesel sem tudi, da kaže relativno dobro, kar zadeva sama testiranja. Klemen Duščak je bil pred časom pozitiven, Max Vesel je v izolaciji, od ključnih igralcev pa so vsi pripravljeni. Vsi so zdravi in nabrušeni za tekmo s Finsko, ki prinaša četrtfinale," je Puškar vesel, da bo Slovenija pot do četrtfinala iskala z najmočnejšo postavo. Foto: Guliverimage

Futsal združuje Slovenijo, ob nastopih reprezentance je na igrišču in na klopi prisotna dobra volja. Borbenost je na višku, kaže se ekipni duh. Navijači sprejemajo takšno dogajanje drugače, kot so, na primer, nastope rokometne reprezentance, ki je razočarala na evropskem prvenstvu.

O tej temi sem v zadnjem obdobju prebral veliko komentarjev. Navijači so govorili, da se je treba zgledovati po igralcih futsala. Da se je treba zgledovati po ekipah, ki res pokažejo srce na igrišču, dajo maksimum in se složno borijo za grb. To naši fantje v futsalu izredno promovirajo. Kar zadeva samo borbenost, pomagajo drug drugemu. To ni sporno, to se je videlo na obeh tekmah. Vidi se energija igralcev in strokovnega vodstva. To je res lepo videti. To so stvari, ki dvignejo že tebe kot gledalca, kaj šele reprezentanta, ko igra na tekmi.

Kristjan Čujec, še eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov slovenskega futsala v tem stoletju, se je prejšnji mesec poslovil od izbrane vrste, a se nato po poškodbi Gašperja Vrhovca na veliko željo selektorja Tomislava Horvata vrnil. Bi, če bi tako zahtevale višje sile in bi zaradi zdravstvenih težav odpadel kateri izmed dveh vratarjev, svoj reprezentančni pokoj prekinili tudi vi?

Bi. O tem smo se pred evropskim prvenstvom že pogovarjali, zato sem tudi na širšem seznamu selektorja. To možnost sem odobril in bi, če bi bila vratarja pozitivna na testiranju na novi koronavirus, odšel na Nizozemsko.

Čujec je zaradi vrnitve v reprezentanco, ki se je zgodila nepričakovano in skoraj čez noč, moral uskladiti nemalo stvari z družino in delodajalcem.

Glede moje službe bi se dalo urediti. To bi bila manjša težava, večja pa bi bila, če bi se to res zgodilo z danes na jutri, kako uskladiti družinske potrebe, varstvo otrok in podobno.

"Kar zadeva reprezentanco, so bile želje, da bi se vrnil in branil na tem Euru. Ker pa bi bilo treba uskladiti preveč stvari, organizacijsko bi bil to prevelik zalogaj, tega nisem hotel na silo," nam je pojasnil dolgoletni prvi čuvaj slovenske mreže, ki danes za donedavne soigralce stiska pesti za ugoden rezultat proti Finski. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Živite in delate v Ljubljani, klubske barve pa branite na drugem koncu Slovenije, v Dobovcu. Potrebno je kar nekaj odrekanja in premagovanja logističnih poti, da izpolnite vse obveznosti.

To je kar naporno, organizacija mora biti brezhibno izvedena. Tukaj so služba, otroci, različne stvari. Ko potem v takem ritmu mine teden, je kar naporno, a se še držimo. Dokler so pri igralcu določeni motivi, stvari še tečejo. Vse je odvisno od motiva, koliko si pripravljen za to delati, se žrtvovati, moram pa priznati, da je z leti vse težje. Tako se bom počasi verjetno tudi klubsko poslovil. Ne vem še, ali že po tej sezoni, a bližnja prihodnost mi narekuje, da bom končal kariero.

V strokovnem štabu po novem pomagam mladi reprezentanci do 21 let, katere selektor je Mile Simeunović. Sem trener vratarjev. To delo me veseli, imam izkušnje in lahko pomagam, tako da se bom najverjetneje vrgel v drug posel. Bistvo je, da naredimo dobre mlade vratarje v Sloveniji, ki bodo konkurenčni in imeli dobro kariero.

Službo opravljate kot upravljavec viličarja v skladišču, obenem pa še vedno igrate vrhunski futsal in dosegate uspehe s slovenskim prvakom Dobovcem. Nejc Berzelak, vaš mlajši rojak, ki brani za Slovenijo na letošnjem evropskem prvenstvu, je zaposlen v Telekomovem centru v Postojni, brani pa za Litijo. Tudi njemu ni lahko, saj vsakodnevno premaguje velike razdalje.

To je neka realnost igralcev, ki igramo v slovenski ligi. Če igraš v tujini, igraš le futsal in od tega živiš. Domači igralci pa v Sloveniji ne moremo preživeti samo od futsala, ampak moramo tudi delati. Drugi vratar reprezentance na Euru Tjaž Lovrenčič je bil pred kratkim v Italiji, a tam ni igral. Prišel je v novi klub, kjer bi moral biti prva izbira, a je prišel drugi trener, on pa je obsedel na klopi. Pred tedni se je vrnil v Slovenijo in se pridružil Meteorplastu ŠIC baru v Ljutomeru. Ker je v Italiji izgubil tekmovalno formo, ga je selektor Hori (Tomislav Horvat, op. p.) postavil na klop, Nejca pa na prvo mesto. Drugače bi bilo obratno in bi bil prva izbira Tjaž.

Nejc Berzelak še dolgo ne bo mogel pozabiti na dvoboj z Italijo. Zlasti na dramatične zadnje sekunde. Foto: Guliverimage

Proti Kazahstanu in Italiji je branil Nejc Berzelak in izkusil marsikaj. Od tega, da bi lahko v določenih trenutkih posredoval bolje, do izjemnih obramb in celo priložnosti za zmagoviti zadetek v izdihljajih srečanja z Italijani.

Ni mu lahko v golu. Če se lahko izrazim po domače, so ga za prvega vratarja Slovenije postavili z danes na jutri, in to kar na evropskem prvenstvu. Za seboj nima tako težkih tekem, tudi v kvalifikacijah ni bil v prvem planu in ni branil. A tako pač je. Povedal sem mu, da bo težko. In vsako tekmo bo vse težje.

Tekma s Finsko bo najtežja v karieri, ker bo ogromen pritisk na vseh igralcih. Veliko bo odvisno od tega, kako bodo igralci psihološko pripravljeni. Verjamem, da so analizirali tekmeca do potankosti, je pa res, da imamo, če gledamo po izkušnjah, prav na položaju vratarja najmanj izkušenj. Tam smo najmanj pokriti, a vendarle ne bi ustvarjal prevelikega pritiska. Nejc je naš prvi vratar, treba ga je podpreti in mu zaželeti srečo, da bo imel dober turnir. Na splošno gledano bi lahko nekatere stvari na prvih dveh tekmah bolje izpeljal, a čas za analize bo že po prvenstvu.

Kaj pa tista vratnica v zadnjih sekundah proti Italiji, ko ga je le nekaj centimetrov ločilo od tega, da bi postal junak velike zmage?

Na tisti tekmi bi lahko bolje posredoval pri golu Merlima s prostega strela za 2:2. Takrat sem si pred zaslonom rekel: "Daj zdaj, Nejc, ujemi žogo in se odkupi za 'pocarski' gol." In res, na koncu se mu je ponudila priložnost, potem pa žal vratnica. Res ni bilo sreče, žogo je odbilo ven. To je pač evropsko prvenstvo, veliko dejavnikov se mora ujeti, da koga premagaš.

Slovenija je na evropskih prvenstvih odigrala skupno 17 tekem, slast zmage pa izkusila le nad Italijo. Proti dvakratnim evropskim prvakom. In to kar dvakrat! Foto: Guliverimage

Zakaj Slovenija tako dobro igra proti Italiji? Vlada kakšen poseben naboj zaradi sosedskega rivalstva? Podobno je tudi pri članski nogometni reprezentanci, ki je od velesil, ki so osvojile svetovno prvenstvo, premagala le Italijo. In to dvakrat. Podobno velja tudi za vas, futsaliste, saj ste Italijo na Euru premagali že dvakrat. To sta tudi edini slovenski zmagi v zgodovini evropskih prvenstev. Ni manjkalo veliko, pa bi v ponedeljek dočakali še tretjo …

Proti Italijanom je vedno zanimivo igrati. Ko sem bil še reprezentant, se jih nikoli nismo bali. Prav nikoli. Večino prijateljskih tekem smo resda izgubili, a smo bili vedno dokaj enakovredni. Tudi zdaj so fantje odigrali izjemno tekmo proti Italiji. Škoda, da nismo zmagali, saj smo jih za večji del tekme onesposobili. Res škoda, da nismo zmagali, a to je Euro.

Za četrtfinale moraš biti pravi, mora se ti nekaj tudi iziti. Nam se proti Kazahstanu in Italiji, kar zadeva pomoč sreče, na žalost ni. Moramo pa zdaj premagati Fince in morda se nam nasmehne sreča v četrtfinalu. Danes bo res zanimivo do konca obeh tekem v skupini, veliko je še mogočih scenarijev, vsi lahko še tako izpadejo, kot tudi napredujejo.

Finska letos na evropskem prvenstvu nastopa prvič. Proti Italiji je remizirala, proti Kazahstanu pa izgubila, a ostaja v boju za napredovanje. Foto: Guliverimage

Slovenija bo odločilno tekmo za napredovanje v četrtfinale igrala danes ob 17.30 v Amsterdamu proti novinki Finski. Kaj bi lahko dejali o njej in njenem dolgoletnem selektorju, Hrvatu Miću Martiću?

Je selektor, ki zna prebrati igro Slovenije. To ni skrivnost, a na drugi strani podobno velja tudi za nas. Zaupam našemu selektorju. Če kdo, zna Tomislav Horvat dobro pripraviti igro za nasprotnika. Obe strokovni vodstvi bosta do potankosti poskrbeli za taktiko, odločale bodo malenkosti.

Obe reprezentanci odlikuje agresivno pokrivanje, veliko teka. Malce se bojim te tekme, saj so Finci na tem prvenstvu pokazali, da se lahko odlično kosajo z močnejšimi. To bo tekma živcev. Upam, da ne bo napeto do konca in da bomo dvoboj v svojo korist rešili že prej. Vseeno veljamo za neke favorite, smo bolj kakovostna ekipa, tako se moramo tudi postaviti na terenu, nato pa iskati zmago. Po pameti. Srčno upam, da bomo odigrali tako, kot je treba, potem pa v četrtfinalu razmišljali o tem, kako naprej.

Zelo pomembno je priti med najboljših osem. Ker pa dobro poznam igralce in selektorja, vem, da se ne bodo zadovoljili le s tem, ampak potem iskali zgodovinsko priložnost za prvi polfinale. Naj traja futsalmanija v Sloveniji še dolgo!