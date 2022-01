Neverjetna mojstrovina Hrvata, ki odmeva po Evropi! #video

Med 16 udeleženci letošnjega evropskega prvenstva v futsalu sta tudi Slovenija in Hrvaška. Izbranci Tomija Horvata so v uvodnem nastopu presenetili favorizirani Kazahstan. Vodili so že s 4:2, nasmihala se jim je že odmevna zmaga, na koncu pa so po odlični predstavi in prekrasnih zadetkih, izstopal je zlasti tisti Mateja Fiderška za 2:1, osvojili točko (4:4). Za Slovenijo, ki jo v ponedeljek čaka obračun proti Italiji, na katerem bo namesto poškodovanega Gašperja Vrhovca dobil priložnost povratnik Kristjan Čujec, so v polno zadeli še Denis Totošković, Žiga Čeh in Teo Turk.

Najprej mojstrski prodor, nato ...

Dan pozneje se je v skupini C prvič predstavila Hrvaška. Ena zadnjih tekmecev Slovenije na pripravljalnih tekmah pred začetkom Eura je navdušila proti Poljski (3:1) ter vpisala prvo zmago. V vodstvo jo je popeljal Matej Horvat, ki je poskrbel za tako atraktivno poigravanje in zaključek akcije, da je bil njegov zadetek izbran za potezo dneva. Kaj vse je uspelo branilcu hrvaškega prvaka Olmissuma iz Omiša?

Prodrl je po desni strani, se nato spretno in bliskovito otresel poljskega igralca, nato pa izigral še obrambo tekmecev. Prelisičil je branilca pred vrati in vratarja, ki sta pričakovala, da se bo že prej odločil za strel, a je prodrl mimo njih, nato pa elegantno, z atraktivno rabono (strel izza stojne noge), poslal žogo v prazno mrežo.

Nepozabna rabona Nina Koutra proti Domžalam:

Rabona velja v svetu nogometa za enega najbolj spektakularnih in atraktivnih udarcev. Pred leti se je z njo proslavil tudi takratni nogometaš Mure Nino Kouter, ko se je poigral z domžalsko obrambo, njegov zadetek pa je odmeval tudi pri največjih španskih športnih dnevnikih.