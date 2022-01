Legenda slovenskega futsala prekinila reprezentančni pokoj in priskočila na pomoč

Ko je prejšnji mesec Kristjan Čujec odigral poslovilno tekmo v državnem dresu, je slovenska reprezentanca v futsalu pred začetkom evropskega prvenstva ostala brez enega najbolj prepoznavnih obrazov. V bogati karieri je za Slovenijo nastopil 126-krat in dosegel 75 zadetkov. Usoda pa je hotela, da Čujec vendarle še ni rekel zadnje reprezentanci. Po poškodbi Gašperja Vrhovca, ki ne more več nadaljevati Eura, se je nanj spomnil selektor Tomi Horvat in ga zaprosil, če bi vendarle prekinil reprezentančni pokoj in se vrnil v izbrano vrsto. Triintridesetletni Primorec se je uskladil z družino in delodajalcem, danes pa že pridružil soigralcem na Nizozemskem.

Slovenska futsal reprezentanca se na Nizozemskem pripravlja na drugo tekmo v skupini B. Na uvodni preizkušnji je v Groningenu remizirala s Kazahstanom (4:4). Enega izmed favoritov za najvišja mesta na Euru je presenetila z izjemno predstavo, po zadetkih Denisa Totoškovića, Mateja Fiderška, Žige Čeha in Tea Turka je vodila že s 4:2, tekmec, za katerega nastopa kar nekaj naturaliziranih Brazilcev, se je znašel v hudih težavah. Kazahstanci so v zadnjih minutah s skrajnimi močmi le izenačili, v slovenskem taboru pa je bilo po srečanju zaslediti mešane občutke.

Poškodovani Vrhovec že v Sloveniji, selektor se je spomnil na Čujca

Tomislav Horvat je na prvi tekmi skoraj popeljal Slovenijo do zmage nad Kazahstanom. Foto: Guliverimage Prevladoval je ponos zaradi dobrega futsala, s katerim so namučili favorita in odprli Euro z zlata vredno točko, za slabše počutje pa sta poskrbeli zapravljena priložnost po vodstvu s 4:2 ter poškodba Gašperja Vrhovca. Eden najbolj izkušenih členov slovenske reprezentance si je poškodoval mečno mišico že v prvem polčasu, v nadaljevanju prvenstva pa ne bo več mogel zaigrati, tako da se je Euro zanj že končal. V petek je zapustil reprezentančni tabor na Nizozemskem in se vrnil v domovino.

Selektor Tomislav Horvat, ki se je po prihodu na klop slovenske izbrane vrste lotil zahtevne naloge postopnega pomlajevanja, se je znašel v težavah, nato pa spomnil na posrečeno rešitev. Spomnil se je na Kristjana Čujca, enega najboljših slovenskih igralcev futsala, ki se je prejšnji mesec pri 33 letih zaradi vse bolj napornega življenjskega ritma odločil za reprezentančno slovo. Triintridesetletni Primorec je tako prejel prošnjo, če bi lahko vskočil v reprezentanco in zapolnil vrzel ob izgubi Vrhovca. Na veliko veselje selektorja in njegovih varovancev se je Čujec, sicer član prvaka Dobovca, odzval vabilu in že pridružil reprezentanci na Nizozemskem.

Gašper Vrhovec je zaradi poškodbe stegenske mišice na tekmi s Kazahstanom že končal z nastopi na letošnjem Euru. Foto: Guliverimage

"Zdelo se mi je prav, da pridem pomagat reprezentanci, fantom, s katerimi smo igrali skupaj praktično celo kariero. Zato sem se odzval vabilu selektorja Tomislava Horvata, ki me je poklical. Potem so stekla usklajevanja: naprej sem se usedel z družino, potem pa je svoje dodal še moj delodajalec. Hvala podjetju Polycom in direktorju Iztoku Novaku, ki mi je omogočil, da nemudoma odidem na Nizozemsko," se Čujec zahvaljuje delodajalcu, da mu je omogočil nenapovedano druženje s futsalsko evropsko elito na Nizozemskem.

"Hvala Kristjanu, ki je prepoznal, da smo v težavah"

Kristjan Čujec je za Slovenijo nastopil 126-krat in dosegel 75 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Prejšnji mesec se je poslovil od reprezentančnega dresa in soigralcem zaželel veliko sreče na Euru, zdaj pa so višje sile hotele, da se vrne v izbrano vrsto in ji še pomaga na igrišču. To bo zanj že šesto evropsko prvenstvo, na katerih je dosegel pet zadetkov.

"Gašper Vrhovec se je žal poškodoval. Stalno pa nad nami bdi nevarnost testov na koronavirus. Zato sem se odločil, da pokličem Kristjana Čujca in ga prosim, da nam pride pomagat. Na tem mestu iskrena hvala Kristjanu, ki je prepoznal, da smo v težavah, zato se je odločil, da pride in pomaga, čeprav je že končal z igranjem v reprezentanci," z evropskega prvenstva sporoča selektor Horvat, ki bo lahko na naslednji tekmi računal tudi na Klemna Duščaka.

Slovensko reprezentanco čaka v ponedeljek druga tekma na evropskem prvenstvu, pomerila se bo z zahodnimi sosedi Italijani, s katerimi ima kar nekaj prijetnih izkušenj. Slovenija je namreč v zgodovini nastopov na Euru odigrala 16 tekem in le dvakrat okusila sladkost zmage. Obakrat prav proti Italiji, dvakratnim evropskim prvakom!