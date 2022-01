Slovence centimetri ločili od zmage, Rusi že v četrtfinalu

Slovenska futsalska reprezentanca je v drugem krogu evropskega prvenstva na Nizozemskem znova remizirala. Po izidu 4:4 s Kazahstanom je v ponedeljek igrala 2:2 proti Italiji. Izbranci Tomija Horvata bodo zadnjo tekmo v skupini igrali v petek proti Finski. Kazahstan je premagal Finsko s 6:2 in prevzel vodstvo v skupini B. V skupini C so si Rusi po torkovi zmagi nad Hrvati ter remiju Poljske in Slovaške že zagotovili četrtfinale.

Slovenska reprezentanca se je dvanajstič merila z Italijo. Potem ko je na prvih enajstih tekmah osemkrat izgubila in trikrat zmagala, je bila tudi tokrat blizu uspehu, a nekaj smole je v razburljivi predstavi preprečilo poln izkupiček Slovenije. Ta je tokrat igrala brez poškodovanega Gašperja Vrhovca, toda s Klemnom Duščakom in izkušenim Kristjanom Čujcem, ki je prekinil reprezentančni pokoj.

Foto: Guliver Image Ekipa Tomija Horvata je tako kot proti Kazahstanu pokazala dobro igro, a tudi zaradi vratnice dve sekundi pred koncem ostala brez zmage. Kljub temu ostaja v igri za četrtfinale. Tako Slovenija kot Italija imata po dve točki, Kazahstan in Finska pa imata pred večerno tekmo po eno.

Italijani, ki so zaradi covida-19 igrali brez prvega vratarja Stefana Mammarelle, so sicer povedli že po dobre pol minute, ko je z desne strani zadel Douglas Nicolodi. V četrti minuti so imeli Slovenci še malce sreče, ko je po prostem strelu Alexa Merlima Nejc Berzelak žogo preusmeril v vratnico.

Toda v deseti minuti so Slovenci izenačili, po prostem strelu z desne strani je žogo v lastno mrežo preusmeril prvi italijanski zvezdnik Merlim. Slovenci so imeli še eno lepo priložnost v 19. minuti, ko je močno sprožil Žiga Čeh, vendar je bil vratar Italije Lorenzo Pietrangelo na mestu, tako kot po poskusu Nejca Hozjana malce pozneje.

Foto: Guliver Image Le malce po začetku drugega polčasa je Teo Turk zadel okvir italijanskih vrat, tega je pozneje zatresel tudi Denis Totošković. Nekajkrat so bili nevarni tudi Italijani, ki pa so bili v uvodu polčasa v podrejenem položaju. To pa so v 29. minuti izkoristili Slovenci, Nejc Hozjan je po samostojni akciji zadel za 2:1. Tri minute pozneje so Italijani izenačili, s prostega strela je tudi po slabem posredovanju Brzelaka zadel Merlim.

V 35. minuti je lepo priložnost zapravil Alen Fetić, ki je žogo z desne strani poslal mimo vrat, v napeti končnici tekme je z glavo poskusil Čujec, a je ostalo pri 2:2, tako pa je ostalo tudi po strelu Brzelaka čez celo igrišče proti praznim vratom. Dve sekundi pred koncem je zadel vratnico.

Foto: Guliver Image

"Ne gre za žalovanje za tremi točkami, ampak čestitam ekipi za točko. Zgodilo se ji je najtežje možno: v 40. sekundi smo prejeli gol, a so se fantje pobrali in odigrali neverjetno tekmo! Od pete minute naprej so na terenu stiskali Italijo, zato si fantje zaslužijo čestitke. Kaj takega lahko naredi le zelo kakovostna ekipa. Na koncu je odločil kanček sreče. Ampak bom rekel takole - svoj cilj smo dosegli. Pred zadnjo tekmo predtekmovanja imamo v svojih rokah, z zmago gremo med osem v četrtfinale. Zato še enkrat čestitke ekipi," je po tekmi razlagal selektor Horvat.