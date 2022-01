"Ko smo vsi negativni, se veselimo, kot da smo zmagali na tekmi"

Groningen, z dobrih 230 tisoč prebivalci sedmo največje mesto na Nizozemskem, bo danes na Euru prizorišče srečanja skupine B med Slovenijo in Kazahstanom. Mesto, še kako navezano na nogomet – pri tamkajšnjem prvoligaškem klubu sta velik pečat pustila Tim Matavž in Andraž Kirm, še pred njima pa tudi Makedonec s slovenskim srcem Milko Djurovski –, bo danes lahko spremljalo vragolije najboljših igralcev futsala iz Slovenije in Kazahstana.

Kazahstan spada med najboljše na svetu

Slovenska reprezentanca futsala na Euru nastopa sedmič. Foto: Grega Valančič/Sportida Pri tekmecih Slovenije ne manjka naturaliziranih Brazilcev, ki so tako povzdignili kakovostno raven izbrane vrste, da se na največjih tekmovanjih uvršča zelo visoko. Na zadnjem svetovnem prvenstvu se je tako Kazahstan prebil v polfinale, med štirimi najboljšimi je bil tudi na zadnjih dveh evropskih prvenstvih. Tudi na zadnjem, ki ga je leta 2018 gostila Slovenija. Na papirju velja za prvega favorita skupine B. Na lestvici Fife zaseda šesto, Slovenija pa 19. mesto.

Razlika je očitna, a je selektor slovenske reprezentance Tomi Horvat, ki bo danes debitiral v tej vlogi na tako velikem tekmovanju, prepričan, da bi lahko njegovi varovanci poskrbeli za presenečenje. To bi bila odmevna senzacija. Slovenija nastopa sedmič na Euru, za zdaj pa je na 15 tekmah slast zmage okusila le dvakrat. Premagala je le zahodne sosede Italijane, enkrat remizirala s Srbijo, na preostalih 12 tekmah pa izgubila. Danes se bo tako trudila, da bi še četrtič, odkar nastopa na evropskem prvenstvu, ostala neporažena.

Kazahstan je na evropskem prvenstvu že osvajal medalje. Tako se je leta 2016 veselil brona po zmagi nad Srbijo. Foto: Guliverimage

"Kazahstan je polfinalist zadnjih dveh evropskih prvenstev, polfinalist z lanskega svetovnega prvenstva. Zato lahko rečem, da bi bila naša zmaga presenečenje. A ko vsak dan vidim na treningu naše fante, potem moram reči, da imamo odlično ekipo. Kazahstan je tudi odličen. Nocoj nas čaka tekma dveh odličnih ekip, imeli bomo svoje priložnosti. Dali bomo vse od sebe. Prva tekma je zelo pomembna tudi s psihološkega vidika. Kdor zmaga, bo naredil dober korak proti četrtfinalu," pred dvobojem v Groningenu razmišlja 47-letni selektor Horvat.

Čeh: Vsi hočemo ostati in plesati med zvezdami

Žiga Čeh je barve Slovenije branil tudi na zadnjem Euru v Ljubljani (2018). Foto: Urban Urbanc/Sportida Slovenski tabor pa na Euru ne igra tekem le na igrišču. Igra jih tudi na testiranjih na koronavirus, kjer je zelo napeto in čustveno. "Po testu vsi nestrpno čakamo izide. Ko smo vsi negativni, se veselimo, kot da smo zmagali na tekmi proti covid-19. Če se karkoli zgodi, se bomo odzvali. Na tej prvi tekmi bomo brez Klemna Duščaka," je v pogovoru za Nogometno zvezo Slovenije (NZS) pojasnil Horvat.

"Stanje je takšno, kot je. Za vse je enako. Je pa prisoten strah pred vsakim naslednjim testiranjem. Vsi hočemo ostati tu na prvenstvu in plesati med zvezdami," je dodal reprezentant Žiga Čeh in opozoril na kakovost discipliniranega tekmeca, močnega v posesti in na žogi. "Ne dovolijo si napak, ne dajo veliko priložnosti. Naša želja in cilj sta, da izkoristimo tiste pomanjkljivosti, ki jih vendarle imajo, in da skrijemo naše slabosti," je futsalist slovenskega prvaka Dobovca razkril načrt za današnjo tekmo. Ta bo že 280. v zgodovini državne samostojnosti Slovenije, s kar 168 nastopi pa izstopa rekorder in kapetan Igor Osredkar.