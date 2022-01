Koledarsko leto 2022 prinaša obilico nogometnih užitkov. Za Slovenijo, ki se v velikem nogometu ni uvrstila na svetovno prvenstvo, prihajajo še kako zanimivi dnevi, saj se danes na Nizozemskem začenja evropsko prvenstvo v futsalu. Slovenija na njem nastopa že sedmič, šestič zapored, v zahtevni skupini z Italijo, Kazahstanom in Finsko pa ne skriva cilja. Želi doseči vsaj drugo mesto, jo zagosti favoritom in napredovati v četrtfinale!

Na Nizozemskem bodo vse do 6. februarja potekali spektakularni dvoboji v futsalu. Najboljši, kar jih premore Evropa v dvoranskem nogometu, so se zbrali v domovini tulipanov. Med 16 udeleženci, toliko jih na Euru, ki se predstavlja v novem tekmovalnem formatu (štiri skupine s po štirimi udeleženci, na zadnjih prvenstvih je nastopalo 12 ekip), je tudi Slovenija. V zahtevni skupini se bo za eno izmed dveh najboljših mest, ki zagotavljata napredovanje v četrtfinale, za točko potegovala proti Kazahstanu, Italiji in Finski.

Kdo nastopa na letošnjem Euru? Skupina A: Nizozemska, Srbija, Ukrajina, Portugalska

Skupina B: Kazahstan, Italija, Slovenija, Finska

Skupina C: Rusija, Poljska, Slovaška, Hrvaška

Skupina D: Španija, Gruzija, Bosna in Hercegovina, Azerbajdžan

Krst selektorja Horvata na velikem tekmovanju

Tomi Horvat je čar Eura v futsalu izkusil že kot igralec (2003), zdaj ga bo še kot selektor. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenijo najprej v četrtek čaka dvoboj z bogatim Kazahstanom, pri katerem ne manjka naturaliziranih brazilskih velemojstrov futsala, nato se bo v ponedeljek (24. januarja) pomerila z zahodno sosedo, evropsko velesilo futsala in tudi edino, ki jo je v zgodovini evropskih tekmovanj premagala (na 15 tekmah je Slovenija na Euru zbrala dve zmagi, obe proti dvakratni evropski prvakinji Italiji, enkrat je remizirala, leta 2018 v Ljubljani proti Srbiji), za konec skupinskega dela pa bo prihodnji petek (28. januarja) preizkusila še moč novinke Finske.

Slovensko reprezentanco bo prvič na velikem tekmovanju vodil Tomi Horvat. Nekdanji reprezentant, ki je pred 19 leti, ko je Slovenija prvič nastopila na Euru, branil barve domovine na igrišču, je na selektorskem stolčku nasledil Andreja Dobovičnika.

Slovenska reprezentanca želi na Euru napredovati med najboljših osem in pokvariti načrte Kazahstanu, Italiji in Finski. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dolgoletni selektor se je z odgovornega položaja umaknil po 15 letih, njegov 47-letni naslednik Horvat pa se je lotil zahtevnega procesa pomladitve ekipe. V kvalifikacijah za Euro 2022, na katerem ne bo nekaterih dolgoletnih vodilnih členov reprezentance (Kristijan Čujec, Damir Puškar ...), je zaostal le za sedemkratno evropsko prvakinjo Španijo, prehitel pa Latvijo in Švico.

Petkrat Dobovičnik, enkrat Križman Slovenija bo na Euru nastopila sedmič. Ob pravljični številki jo bo prvič vodil Horvat, pred tem je bil petkrat na evropskem prvenstvu (2010, 2012, 2014, 2016 in 2018) selektor njegov predhodnik Dobovičnik, leta 2003 pa je slovensko reprezentanco na krstnem nastopu vodil Darko Križman. Horvat stavi na povezanost, discipliniranost in agresivnost.

Predsednik NZS pričakuje napredovanje

Predsednik NZS Radenko Mijatović lani ni skrival zadovoljstva ob preboju Slovenije na Euro 2022. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenija na jakostni lestvici spada med najboljšo deseterico, na svojem sedmem nastopu na Euru pa bo lovila najboljši rezultat. Za zdaj se je dvakrat prebila v napredovanje in nato izpadla v četrtfinalu. Če se bo med osem najboljših uvrstila tudi na Nizozemskem, bo to pomenilo, da bo prekrižala načrte vsaj eni izmed dveh, na lestvici bolje uvrščenih reprezentanc. To sta Italija in Kazahstan.

''Slovenska reprezentanca v futsalu se že vrsto led redno uvršča na velika tekmovanja. Gre za kakovostno zasedbo, ki je že dolgo med najboljšimi desetimi v Evropi. Skupina na Euru je zahtevna, lahkih nasprotnikov ni več, Kazahstan se je okrepil z Brazilci. Pričakujem, da se bo naša reprezentanca uvrstila v izločilne boje. Tomi Horvat ima dovolj izkušenj, igralci pa so dovolj kakovosti, da jim to lahko tudi uspe,'' je Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS), optimist pred začetkom Eura v futsalu.

Prvaki brez čarovnika Ricardinha, na Euru sodi tudi Zahović

Na zadnjem evropskem prvenstvu je ponosno spremljal dogajanje v dvorani Stožice, ki je pred pogosto zelo polnimi tribunami gostila največji dogodek v futsalu, kar ga premore Evropa. Leta 2018 je v Sloveniji na najvišjo stopničko stopila Portugalska.

Ricardinho je navduševal tudi na zadnjem Euru, ki ga je leta 2018 gostila Ljubljana. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Takrat je v finalu po hudem boju ugnala sosedo Španijo, najboljši igralec tekmovanja pa je postal virtuoz v futsalu Ricardinho. 36-letni portugalski as, ki se ga je v futsalskih krogih zaradi atraktivnih potez in izjemne kakovosti oprijel vzdevek čarovnik, je lani sklenil reprezentančno pot, tako da bodo njegovi rojaki skušali na Nizozemskem, igralo se bo v Groningenu in Amsterdamu, ubraniti naslov brez prepoznavne ikone futsala.

Branilci naslova se bodo danes pomerili s Srbijo, na tej tekmi pa bo prisoten tudi slovenski sodnik v futsalu Admir Zahović. Pravico bo delil na svojem tretjem zaporednem evropskem prvenstvu, za današnjo tekmo je delegiran kot peti sodnik.

Tekme Slovenije na Euru 2022:



20. januar: Kazahstan – Slovenija (17.30)

24. januar: Italija – Slovenija (17.30)

28. januar: Slovenija – Finska (17.30)