Slovenci premagali Poljake, Čujec sklenil reprezentančno kariero

Slovenci, brez nekaj standardnih igralcev in tudi izkušenega Kristjana Čujca, ki je danes uradno končal reprezentančno kariero, so v drugi minuti prek Mateja Fiderška zadeli vratnico, nato tudi prevladovali, v 16. minuti pa je z desetmetrovke zadel Žiga Čeh za 1:0, kar je bil izid polčasa.

V 25. minuti je po lepi akciji Nejca Hozjana v prazno mrežo zadel Jeremy Bukovec za 2:0, v 38. pa so Poljaki ob igri brez vratarja zmanjšali zaostanek ter bili blizu izenačenja tudi minuto pred koncem, a je dobro posredoval Čeh, potem ko so tudi domači poskusili z igro brez čuvaja mreže.

Slovenija sedmič na EP

Današnja in ponedeljkova tekma sta zadnji tekmi pred EP, ki ga bo Nizozemska gostila med 19. januarjem in 6. februarjem. Slovenija bo igrala v skupini B s Kazahstanom, Italijo in Finsko. Svoji uvodni tekmi predtekmovanja bo igrala v Groningenu, kjer se bo najprej pomerila s Kazahstanom, potem pa še z Italijo. Za konec predtekmovanja bo v Amsterdamu igrala s Finsko.

Slovenska futsal reprezentanca bo nastopila sedmič na evropskem prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska vrsta bo na evropskem prvenstvu članov igrala sedmič, doslej se je med evropsko elito merila v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018. Pred tremi leti je Nogometna zveza Slovenije gostila evropsko prvenstvo v športni dvorani Stožice, kjer so evropski prvaki postali Portugalci.