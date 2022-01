Poskrbeli za senzacijo Eura in razkrili, kako so jo zagodli Sloveniji

Evropsko prvenstvo v futsalu na Nizozemskem se bo v zgodovino vpisalo po številnih stvareh. Je prvo, na katerem je nastopilo 16 ekip, je prvo, na katerem so bile tribune na katerih tekmah zaradi protikovidnih ukrepov (Groningen) prazne, zaznamovali pa so ga tudi izjemni uspehi novincev. Kar trem izmed štirih je uspel preboj v četrtfinale. Na žalost Slovenije tudi Finski, ki je po veliki zmagi nad Horvatovo četo razkrila recept za uspeh.

Na letošnjem evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gosti domovina tulipanov, prvič v zgodovini nastopa 16 ekip. Priložnost, da se prvič na tako velikem tekmovanju družijo z evropsko elito, so prejele Bosna in Hercegovina, Finska, Gruzija in Slovaška. S svojimi predstavami so dokazale, da v kakovosti ne zaostajajo za večino tekmecev. Hrabro so se spustile v boj za napredovanje, veliki cilj pa se je posrečil kar trem.

Danes je Slovaška v neposrednem obračunu za četrtfinale pokvarila načrte Hrvaški (5:3), Gruzija si je v skupini s Španijo, Azerbajdžanom in BiH zagotovila napredovanje že po dveh krogih, v petek pa se je še kako smejalo Finski.

Veselje finske futsalske reprezentance po zgodovinskem prvencu, prvi zmagi na evropskem prvenstvu. V petek so z 2:1 v Amsterdamu premagali Slovenijo. Foto: Guliverimage

V ''slovenski'' skupini B, ki so jo mnogi zaradi tega, ker sta bili v njej poleg novinke Finske in Slovenije tudi velikana futsala Kazahstan (polfinalist z zadnjega SP) in dvakratna evropska prvakinja Italija, oklicali kar za skupino smrti letošnjega Eura, sta se med osem prebila Kazahstan in Finska. Prvemu je to uspelo s kopico brazilskih velemojstrov, ki so prejeli kazahstanski potni list in lahko zaigrali za nekdanjo republiko Sovjetske zveze, Fincem pa zgolj z domačimi močmi. Država, ki se ne more pohvaliti z bogato zgodovino futsala, ruši mejnike in ustvarja čudeže.

Hrvaški strateg našel protiorožje za Slovenijo

Hrvaški trener Mićo Martić vodi Fince od leta 2013. Proti Sloveniji je vodil finske varovanske na jubilejni 100. tekmi. Foto: Guliverimage Do njih jih je popeljal izkušeni hrvaški strateg Mićo Martić, ki mu je v petek prišlo še kako prav odlično poznavanje slovenskega futsala. Finska do petka proti Sloveniji sploh še ni zmagala (na štirih tekmah je enkrat remizirala in trikrat izgubila), ko pa se je igralo za največji vložek do zdaj, preboj v četrtfinale, so presegli samega sebe in s pomočjo številnih navijačev, ki so prispeli v Amsterdam, pripravili senzacijo.

Na Euru so najprej presenetili Italijo (3:3), nato dokaj pričakovano ostali praznih rok proti Kazahstanu (2:6), a so vseeno vedeli, da bi se lahko z zmago nad Slovenijo (ob spoznanju, da Italija ni premagala Kazahstana) zavihteli v izločilni del tekmovanja. Zvezde so jim bile naklonjene, v petek so s taktično dovršeno predstavo onemogočili glavna orožja slovenske reprezentance, ki ni in ni mogla zatresti mreže fizično izjemno pripravljenih ''severnjakov''. Edini gol je prek Nejca Hojzana dosegla šele v 58. minuti, ko ji je voda že pošteno tekla v grlo, saj je takrat Slovenija zaostajala že z 0:2.

Razočaranje Slovencev, ki bi za napredovanje v četrtfinale proti Finski potrebovali le točko, je bilo po tesnem porazu (1:2) in zapravljeni priložnosti ogromno. Foto: Guliverimage

Izbranci Tomislava Horvata so v zadnjih minutah skušali na vse pretege priti do izenačenja, ki bi Slovenijo le popeljal v četrtfinale, a je ostala finska obramba neprebojna. Veselje Fincev je bilo ogromno, tekle so solze sreče, selektor Martić je na jubilejni 100. tekmi, odkar vodi Finsko (z njo je začel sodelovati leta 2013), poskrbel za zgodovinsko prvo zmago na velikem tekmovanju!

"Slovenija ima boljše igralce od nas, a ..."

''Ključ do zmage je bila naša čvrsta obramba. Vedeli smo, da ima Slovenija boljše igralce od nas, a imamo nekaj, kar nima vsak drug. Imamo ekipni duh, igramo drug za drugega. Rad bi poudaril, da smo se domislili idealnega načrta. Želeli smo se trdno braniti, nato pa upati na kakšen nenavaden zadetek v napadu. In to tudi dočakali! Zelo smo srečni. Izkazali smo se. Bili smo požrtvovalni, tekmeca smo namensko utrudili, nato pa to izkoristili,'' je po najslajši zmagi, odkar je finski selektor, razmišljal 57-letni Hrvat.

Častni zadetek za Slovenijo je prispeval Nejc Hozjan. Foto: Guliverimage

Po tekmi mu je čestital tudi slovenski selektor Tomislav Horvat in pojasnil, kako sprva ni želel preveč tvegati, saj je imela Slovenija še aktiven rezultat (0:0). Izkazalo se je, da je Slovenija na tem turnirju bolje igrala proti tekmecema, ki sta se na papirju lahko pohvalila z vlogo favorita (Kazahstan in Italija), proti tekmecu, ko se je Slovenija sama spogledovala z vlogo favorita, pa je bilo breme prehudo. ''Naš slog je takšen, da smo vsi na igrišču aktivni, veliko tečemo in skušamo utruditi našega tekmeca, nato pa v drugem polčasu postanemo vse močnejši,'' je finski recept, ki jih je popeljal v četrtfinale, razkril kapetan Panu Autio.

Finci so slovenski oreh strli tudi s pomočjo glasnih navijačev, ki so prispeli v Amsterdam. ''Bilo je noro. Navijači so nam bili v veliko podporo, to so bili prav posebni občutki,'' je dejal Martić, finski kapetan Autio pa dodal: ''Spektakularno je bilo, ko so nas v živo spremljali navijači, naše družine in sorodniki. Prekrasno je bilo deliti tako prijetne trenutke z njimi.''

Slovensko mrežo je v petek načel Juhana Jyrkiäinen. Foto: Guliverimage

Ne bojijo se Portugalcev

Finska se bo v četrtfinalu pomerila z branilci naslova Portugalsko. ''Ne bojimo se nikogar. Proti Portugalski smo se že izkazali (2:2 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo). Borili se bomo do konca in jih skušali premagati,'' Martić sporoča, da Finci v zgodovinsko četrtfinalno tekmo niti slučajno ne vstopajo z belo zastavo, ampak želijo podvig v Amsterdamu še nadgraditi.

Izločilni del evropskega prvenstva v futsalu se bo začel v ponedeljek.