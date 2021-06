Danes bo še zanimivo! Lahko Hrvaška spet šokira Angleže?

Tretji dan evropskega prvenstva v nogometu prinaša dvoboje v skupinah C in D. Začelo se bo na Wembleyju, kjer bo 11. julija okronan evropski prvak. Anglija bo ob 15. uri gostila neugodno Hrvaško, ki jo je v preteklosti že večkrat zagodla trem levom. Tri ure pozneje bo nastopila še ena slovenska soseda, Avstrija se bo v Bukarešti udarila s Severno Makedonijo, novinko na Euru, zvečer pa bo Nizozemska v Amsterdamu gostila Ukrajino. To bo prva tekma tulipanov na velikem tekmovanju po sušnih sedmih letih!

Tretji dan Eura 2020 se bo začel na Otoku. Angleži letos slovijo kot eni največjih favoritov za osvojitev naslova. Selektor Gareth Southgate računa na številne zvezdnike največjih angleških klubov, ki so izstopali v ligi prvakov. To bo ponovitev polfinala SP 2018, kjer je Hrvaška po podaljšku spravila Otočane v žalost. Na Wembleyju bo 22 tisoč gledalcev, na stavnicah pa so favoriti Angleži. Otoški navijači se še dobro spominjalo dogodkov iz leta 2007, ko je Hrvaška z zmago s 3:2 na Wembleyju zaprla Angležem vrata preboja na Euro 2008. To je bil velik udarec za angleški nogomet.

Wembley bo tudi prizorišče finala evropskega prvenstva. Foto: Reuters

Hrvaška letos ni v blesteči formi. Premagala je le Ciper in Malto, pa še to s težko muko, med drugim ostala praznih rok tudi v Ljubljani, pred Eurom je izgubila z Belgijo (0:1), v Osijeku pa zgolj remizirala z Armenijo (1:1). Selektor Zlatko Dalić se sooča s številnimi kritikami, navijači so prepričani, da Luka Modrić, Ivan Perišić, Mateo Kovačić in ostala priznana imena evropskega nogometa zmorejo več. Zanimivo je, da v hrvaškem taboru na glas razmišljajo o tem, kako bi v skupini D raje končali tekmovanje na drugem kot pa prvem mestu. Prvo mesto namreč prinaša v osmini finala drugouvrščeno ekipo iz skupine smrti, v kateri so (tudi) Francija, Nemčija in Portugalska!

Pri Otočanih veliko pričakujejo od mladega asa Chelseaja Masona Mounta, ki si je z Modrićem, katerega občuduje in zelo spoštuje, izmenjal dres že na polfinalni tekmi lige prvakov. Takrat so modri iz Londona izločili Real Madrid. Se bo angleški mladenič veselil tudi danes? V skupini D sta še Škotska in Češka, ki se bosta prvič predstavili v ponedeljek.

Verjetni začetni postavi: Anglija: Pickford – Walker, Stones, Coady, Chilwell – Graelish, Rice, Mount – Sterling, Kane, Foden Hrvaška: Livaković – Vrsaljko, Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol – Brozović – Kramarić, Modrić, Kovačić, Perišić – Rebić

Makedonci prvič med elito!

Makedonci bodo danes debitirali na največjem evropskem tekmovanju. Foto: Reuters Ob 18. uri se bo pisala zgodovina v Romuniji. Prvič bo tekma evropskega prvenstva v nogometu odigrana v tej državi, na dvoboju skupine C pa se bosta pomerili stari znanki Slovenije iz kvalifikacij za EP 2020, Avstrija in Severna Makedonija. Takrat je šlo izrazito bolje slovenskim severnim sosedom, ki so Makedonce premagali s 4:1 v Skopju in 2:1 na Dunaju. Država, zrasla na pogorišču nekdanje Jugoslavije, se je na Euro 2020 vseeno uvrstila prek dodatnih kvalifikacij in pomoči dobrih rezultatov v prvi izvedbi lige narodov.

Severna Makedonija izkuša nogometno evforijo, podobno tisti, ki je v začetku tisočletja tresla Slovenijo. Nogometni junaki na čelu z neuničljivim kapetanom Goranom Pandevom so se prvič znašli na velikem odru. Zdaj jih čaka izbrana vrsta, katere najboljši igralci sestavljajo nemške klube. Na Nemce pa imajo Makedonci prijetne spomine, saj so letos zablesteli v kvalifikacijah za SP 2022 in v gosteh presenetili Elf! V soboto se je predstavila že prva novinka Eura Finska in v Köbenhavnu na tekmi, ki jo je zaznamovala življenjska drama Christiana Eriksena, presenetila Dansko.

Verjetni začetni postavi: Avstrija: Schlager; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; Grillitsch, Schlager; Lazaro, Sabitzer, Baumgartner; Kalajdzić Severna Makedonija: Dimitrievski; Velkovski, Musliu, Ristevski; Ristovski, Spirovski, Ademi, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski

Tulipani po sušnih sedmih letih

Ob 21. uri se bosta v Amsterdamu, enem izmed nepozabnih prizorišč v zgodovini slovenskega nogometa, saj je pred 21 leti na njem dvoboj Eura med Slovenijo in Španijo spremljalo več kot deset tisoč slovenskih navijačev, udarili Nizozemska in Ukrajina. Tulipani nestrpno pričakujejo začetek. V kvalifikacijah so zapeli na poti do Eura 2016 in SP 2018, tako da bodo danes odigrali prvo tekmo na velikem tekmovanju po sušnih sedmih letih!

Zadnji trening ukrajinske izbrane vrste na prekrasni Areni v Amsterdamu. Foto: Reuters

Selektor Frank de Boer zaradi zdravstvenih težav ne bo mogel računati na vse najboljše igralce, a je kakovost zbrane oranžne druščine še vseeno tolikšna, da jim pred dvobojem z Ukrajino, ki jo vodi sloviti Andrij Ševčenko, ob pomoči domačega občinstva pripada vloga favorita. V obrambi Nizozemcev bi lahko od prve minute sodelovala najstarejši igralec Eura, 38-letni vratar Maarten Stekelenburg, in pa dvakrat mlajši Jurrien Timber. Ukrajinci so navdušili v kvalifikacijah, v skupini s Portugalsko in Srbijo so neporaženi končali na vrhu, zato bo naloga Nizozemcev, da vpišejo prvi paket treh točk, vse prej kot enostavna.

Verjetni začetni postavi: Nizozemska: Stekelenburg; Timber, de Vrij, Blind; Dumfries, Wijnaldum, de Roon, de Jong, Wijndal; Weghorst, Depay Ukrajina: Buščan; Zabarnji, Matvijenko, Mikolenko; Karavajev, Sidorčuk, Stepanenko, Zinčenko, Sobol; Jaremčuk, Malinovski