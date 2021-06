V živo: Prekrasne novice! Eriksen se počuti bolje, tekma poteka dalje.

Nadaljevanje dvoboja na Danskem.

Ob 20.30 se bo nadaljevala tekma v Köbenhavnu. Odigrane bodo štiri minute prvega polčasa, nato sledi petminutni premor, nato pa še drugi polčas! Na stadionu Parken je vse pripravljeno za nadaljevanje srečanja, namesto Eriksena bo dvoboj nadaljeval Mathias Jensen.

Uefa je sporočila prekrasno novico:

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

Sestali sta se delegaciji obeh reprezentanc in sodnikov, po sestanku pa bo določeno, kako se bo nadaljevala tekma na stadionu Parken. Najvažneje je, da je 29-letni Christian Eriksen po poročanju Evropske nogometne zveze (Uefa) bolje. Nahaja se v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa je boljše!

Christian Eriksen ob odhodu na nosilih z igrišča:

Iz Köbenhavna še dolgo časa po prekinitvi ni bilo konkretnih informacij o zdravstvenem stanju Christiana Eriksena. Nogometni svet je bil v šoku in molil za zdravje 29-letnega danskega asa. Eriksena so po približno 10 minutah oživljanja na nosilih, zakritega s pokrivali, v spremstvu zdravnikov odnesli s stadiona. Občinstvo na stadionu Parken, zbralo se je okrog 25 tisoč gledalcev, mu je v znak podpore namenilo velik aplavz, že takrat pa so številni danski novinarji poslali v svet sporočilo, da je bil takrat Eriksen že pri zavesti.

Fotogalerija s tekme na Danskem:

45. minuta: tekma je prekinjena. Na tleh je obležal Danec Christian Eriksen. Izgubil je zavest. Gledalci so obnemeli, saj so zvezdnika danskega nogometa in milanskega Interja dolgo časi oživljali. Zdravniki se borijo za njegovo življenje, soigralci so v solzah in molijo za njegovo zdravje. Vlada negotovost in tišina, občinstvo je v šoku. Nogometni spektakel se je sprevrgel v mučne trenutke, v katerih si vsi skupaj želimo le eno. Da bi Eriksenovo srce začelo ponovno biti.

30. minuta: na Danskem diši po prvem zadetku, gostitelji so premočni, za zdaj so proti finskim vratom streljali še devetkrat, gostje, ki nastopajo prvič na velikem tekmovanju, pa so še brez strela.

Začetek dvoboja v Köbenhavnu. Glavni sodnik je Anglež Anthony Taylor.

Danska bo skušala prednost domačega igrišča na nordijskem spopadu izkoristiti z začetno enajsterico:

Denmark have won 9 of their last 11 international matches (W9, D1, L1)

Finska se bo na stadionu Parken predstavila v tej postavi: