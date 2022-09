Pogosto pišemo, kako nogometni klubi zapravljajo na desetine milijonov za okrepitve. Samo angleški klubi so to poletje zapravili kar 2,24 milijarde evrov, kar je največ v zgodovini nogometa. Pa poglejmo zdaj z nasprotnega zornega kota − na klub, ki je s prestopi veliko, res veliko zaslužil. To je nizozemski Ajax. Nogometna akademija iz Ajaxa že desetletja vzgaja tako domače kot tuje talente. Tako je v zadnjih letih s prodajo 23 nogometašev po podatkih Transfermarkta Ajax zaslužil kar 1,1 milijarde evrov.

Frenkie de Jong Foto: Reuters Od tega so skoraj 600 milijonov zaslužili samo v zadnjih treh letih, ko so višine odškodnin pošteno poskočile. Kot zadnjega so ta teden prodali Antonyja. Manchester United je zanj odšel 95 milijonov evrov. Danes 22-letni krilni nogometaš je k njim iz Sao Paula prišel pred tremi leti. Iz Ayaxa v United je letos prestopil tudi Lisandro Martinez, in sicer za 57 milijonov evrov. Tudi Frenkie de Jong na začetku nove sezone ne dobiva več priložnosti pri Barceloni, ki je zanj pred tremi leti odštela kar 86 milijonov evrov.

Deset najbogatejših prestopov iz Ayaxa od leta 2000:



27 milijonov evrov - Klaas-Jan Huntelaar (leta 2008 v Real Madrid)

31 milijonov - Sebastian Haller (leta 2022 v Borussio Dortmund)

32 milijonov - Arkadiusz Milik (leta 2016 v Napoli)

39 milijonov - Donny van de Beek (leta 2020 v Manchester United)

40 milijonov - Hakim Ziyech (leta 2020 v Chelsea)

42 milijonov - Davinson Sanchez (leta 2012 v Tottenham)

57 milijonov - Lisandro Martinez (letos v Manchester United)

85,5 milijona - Matthijs de Ligt (leta 2019 v Juventus)

86 milijonov - Frenkie de Jong (leta 2019 v Barcelono)

95 milijonov - Antony (letos v Manchester United)

Manchester je že prej obogatil Ajaxovo blagajno. Leta 2020 so denimo za Donnyja van de Beeka dobili kar 39 milijonov, a se 25-letni vezist za zdaj na Otoku ni naigral (spomladi je bil posojen Evertonu).