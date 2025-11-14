Vodilna Nafta gostuje v Kranju

Druga slovenska nogometna liga se, kot smo že vajeni, igra tudi v času reprezentančnih akcij. Na prvi tekmi 15. kroga je v petek popoldne Krka z 1:0 premagala Jadran. Vodilna Nafta v petek zvečer igra proti Triglavu, Bilje, ki zaostajajo za dve točki, pa proti Biljam.