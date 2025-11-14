Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Petek,
14. 11. 2025,
17.00

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje ND Gorica NK Tabor Sežana NK Triglav Druga liga

Petek, 14. 11. 2025, 17.00

59 minut

Druga liga, 15. krog

Vodilna Nafta gostuje v Kranju

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
NK Triglav Kranj : NK Brinje Grosuplje, druga liga | Foto Siniša Kanižaj/Sportida

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Druga slovenska nogometna liga se, kot smo že vajeni, igra tudi v času reprezentančnih akcij. Na prvi tekmi 15. kroga je v petek popoldne Krka z 1:0 premagala Jadran. Vodilna Nafta v petek zvečer igra proti Triglavu, Bilje, ki zaostajajo za dve točki, pa proti Biljam.

Gorgone Lendava Nafta
Sportal Derbi vrha brez zmagovalca, Tabor na tretje mesto

Druga liga, 15. krog:

Petek, 14. november:

Sobota, 15. november:

Nedelja, 16. november:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

11  Bajraj (Beltinci)
10  Maroša (Nafta)
– Marsetič (Bistrica), Vinogradac (Triglav)
– Močnik (Beltinci), Rose (Tabor), Brkić (Triglav), Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar)

konferenčna liga NK Celje AEK Albert Riera
Sportal "Cene za Alberta ne postavljamo, ker Albert ostaja"
1. SNL: Celje - Bravo
Sportal Bravo preživel zahtevno gostovanje v Celju
NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje ND Gorica NK Tabor Sežana NK Triglav Druga liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.