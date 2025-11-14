Petek, 14. 11. 2025, 17.00
59 minut
Druga liga, 15. krog
Vodilna Nafta gostuje v Kranju
Druga slovenska nogometna liga se, kot smo že vajeni, igra tudi v času reprezentančnih akcij. Na prvi tekmi 15. kroga je v petek popoldne Krka z 1:0 premagala Jadran. Vodilna Nafta v petek zvečer igra proti Triglavu, Bilje, ki zaostajajo za dve točki, pa proti Biljam.
Druga liga, 15. krog:
Petek, 14. november:
Sobota, 15. november:
Nedelja, 16. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
11 – Bajraj (Beltinci)
10 – Maroša (Nafta)
7 – Marsetič (Bistrica), Vinogradac (Triglav)
6 – Močnik (Beltinci), Rose (Tabor), Brkić (Triglav), Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar)