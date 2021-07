Dosegli prav tisto, kar so si želeli

Kot prve od slovenskih predstavnikov so si v četrtek napredovanje v tretji krog konferenčne lige priigrale Domžale, ki so na Finskem v Helsinkih z 1:0 odpravile Honko in si zagotovile novi dve tekmi v kvalifikacijah. "Dosegli smo svoj cilj. To, kar smo hoteli, smo naredili," je bil po tekmi zadovoljen strateg rumenih Dejan Djuranović.

Poleg Olimpije se je v četrtek veselila tudi rumena družina. Domžalčani so po remiju na prvem srečanju gostovali v Helsinkih pri tamkajšnjem klubu Honka Espoo, kjer so se razveselili minimalne zmage in napredovanja v tretji krog. "Mislim, da smo lahko izredno veseli. Dosegli smo svoj cilj, to, kar smo hoteli, smo naredili. Na tej tekmi je bil rezultat izjemnega pomena, saj odloča ena tekma. Prvi polčas smo odigrali zelo dobro, zadeli smo povsem po načrtu, želeli smo si zadetka iz prekinitve. V drugem polčasu smo na trenutke tudi malo trpeli, a mislim, da nasprotniku nismo dali veliko priložnosti. Popolnoma zaslužena zmaga," je po tekmi zadovoljno dejal trener Domžal Dejan Djuranović.

Arnel Jakupović je dosegel edini zadetek na tekmi. Foto: Vid Ponikvar

Izjemen zadetek Jakupovića

Slovenska ekipa je podobno kot pred tednom dni tudi na Finskem prišla do vodstva, a za razliko od prve tekme ga je tokrat tudi zadržala do konca. Domžalčani so prvi polčas začeli precej rezervirano, boljše nadaljevanje pa je najprej v 16. minuti napovedal poskus Senijada Ibričića, ko je posredoval domači vratar Tim Murray. Ta pa je šest minut pozneje pobral žogo iz svoje mreže, potem ko ga je z izjemnim udarcem z dobrih 25 metrov ugnal Arnel Jakupović, ko je žogo poslal pod prečko. Prosti strel je sicer priboril kapetan Ibričić. Rezultat se kljub hudemu domačemu pritisku v drugem polčasu, sploh ob koncu obračuna, ni spremenil in domžalsko slavje se je lahko začelo.

Tekmo je zaznamoval res izjemen zadetek Jakupovića. "Dobro smo se pripravili na njih. Vedeli smo, da se nam v prekinitvah odpirajo priložnosti. Ibričić in Jakupović sta to izjemno izkoristila. Gotovo je bilo ta gol lepo videti," je svoje opažanje še strnil strateg na domžalski klopi.

Po prve točke v 1. SNL

Domžale se bodo v tretjem krogu pomerile z norveškim Rosenborgom. Slabše Domžalčanom, ki so sicer v tej sezoni do zdaj odigrali le eno tekmo, kaže v 1. SNL, kjer so še brez točke. Na edini odigrani tekmi so v prejšnjem krogu klonili proti Mariboru (1:3). "Zdaj nas v naslednjem krogu čaka norveški predstavnik, a že v nedeljo nas čaka domača prvenstvena tekma, zato se moramo najprej pripraviti na to. Šele potem bomo misli usmerili proti naslednjemu nasprotniku in četrtkovemu obračunu," je še sklenil Djuranović.

