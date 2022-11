Dolgoletni kapetan Kopra zasedel položaj športnega direktorja

Iz Nogometnega kluba Koper so sporočili, da bo položaj športnega direktorja zasedel Ivica Guberac, dolgoletni kapetan, ki je bil do zdaj pomočnik Oliverja Bogatinova.

Od svoje zadnje tekme v vlogi kapetana Kopra odlično sodeluje v navezi z Oliverjem Bogatinovom, so sporočili iz Kopra.

"Prišel je trenutek, o katerem se je govorilo vse od njegove zadnje, poslovilne tekme. Ivici tudi v prihodnje želim veliko poslovnih in športnih uspehov. Mislim, da je pripravljen, saj o nogometu razmišlja 24 ur na dan. Tudi bogate igralske izkušnje mu bodo koristile pri vseh izzivih, ki ga čakajo v novi vlogi. Hkrati se zahvaljujem klubu za izkazano zaupanje v zadnjem letu in pol. Skupaj smo izpeljali rekordne prestope in Koper vrnili v vrh slovenskega nogometa," je ob tem povedal Bogatinov, predsednik kluba, Anto Guberac pa je dodal, da v klubu delujejo timsko in odločitve sprejemajo skupaj.

"Bogatinov je ob imenovanju prevzel vlogo poslovnega direktorja in skrbel tudi za športni del. Dogovor z njim imamo do konca leta, a se bom že v prihodnjih dneh sestal z njim," je povedal predsednik kluba, ki si z Bogatinovom želi dolgoročnega sodelovanja.

Koper je s 27 točkami trenutno tretji na lestvici slovenskega državnega prvenstva, v katerem z izkupičkom 40 točk močno vodi Olimpija.

