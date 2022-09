Dobra in slaba novica za AC Milan

Rade renews with the Rossoneri ✍️🔴⚫️



Italijanski klubski velikan AC Milan, ki je v torek odprl novo sezono lige prvakov z remijem v Salzburgu proti Benjaminu Šešku in njegovim soigralcem, je sklenil novo pogodbo z Radetom Krunićem. Reprezentant Bosne in Hercegovine, ki igra v Milanu od leta 2019, pred tem pa je branil barve Empolija, je sklenil zvestobo do leta 2025.

Za slabšo novico je poskrbela napoved zdravnikov glede vrnitve Alessandra Florenzija. Izkušeni italijanski reprezentant, ki je dres Azzurrov v zadnjih desetih letih oblekel 42-krat, bo po operaciji na Finskem okreval vsaj pet mesecev. Florenzi si je proti Sassuolu poškodoval levo stegensko mišico.