Allegri: Pogba gre na operacijo

Francoz Paul Pogba se je po šestih letih igranja pri Manchester Unitedu julija letos vrnil v Torino, a zaradi zdravstvenih težav ni bil v kadru stare dame. "Pogba je v dopoldanskih urah opravil trening, a ga je zelo hitro končal. V klubu smo se odločili, da gre na operacijo," je dejal Allegri.

Na vprašanje, ali bo Pogba nastopil na svetovnem prvenstvu v Katarju, ki se začne čez 75 dni, Francija pa bo branila prvo mesto iz Rusije 2018, pa je Allegri odgovoril: "To ni moj problem. Bolj me skrbi, da za Juventus ne bo mogel igrati do januarja prihodnje leto."