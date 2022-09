Čile in Peru bosta na Casu iskala izključitev Ekvadorja s SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni zvezi Čila in Peruja bosta na mednarodnem športnem razsodišču v Lozani (Cas) skušali doseči to, da Ekvadorju prepovejo nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, so sporočili iz Casa.