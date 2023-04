Chelsea tik pred dogovorom z Argentincem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poročajo otoški mediji, naj bi bil argentinski trener Mauricio Pochettino tik pred dogovorom z angleškim nogometnim prvoligašem Chelseajem. Pri modrih naj bi z 51-letnim nekdanjim trenerjem Tottenhama še ta teden podpisali pogodbo, pišeta tudi britanski Telegraph in španska Marca.

Pri Chelseaju so se v začetku aprila razšli s trenerjem Grahamom Potterjem, s katerim so Londončani pravzaprav načrtovali dolgoročni projekt. Do konca sezone bo ekipo vodil nekdanji trener Chelseaja Frank Lampard.

Sicer pa so modri izgubili prve tekme pod vodstvom nekdanjega angleškega reprezentanta in tako rekoč nimajo realnih možnosti za uvrstitev v evropska tekmovanja.

Pochettino velja za glavnega favorita za trenersko mesto na Stamford Bridgeu. Po poročanju Telegrapha naj bi se več igralcev Chelseaja izreklo za Argentinca, ki je pred Spurs treniral tudi Espanyol in Southampton, nazadnje pa je imel pogodbo s PSG do poletja 2022.

