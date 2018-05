Modrić je podoben našemu Oblaku

Danes ob 20.45 se bosta v Kijevu za evropski naslov udarila Liverpool in Real Madrid. Dvoboj bo spremljal tudi Boštjan Cesar in stiskal pesti za kraljevi gol, za katerega že dolgo navija. V zadnjih letih ga ni izneveril. Če bodo beli baletniki osvojili nov naslov prvaka, si bodo zagotovili že 13. največjo evropsko lovoriko, rdeči z Otoka pa bi ostali pri petih.

Liverpool ali Real?

Sem navijač Reala. Vedno sem bil, tako da bom navijal za Real. Bo pa težko. Finale je le ena tekma, Liverpool pa je v tej sezoni dokazal, da lahko parira proti vsem ekipam, Realu ne bo lahko, a vseeno mislim, da ima več kakovosti in izkušenj z velikih tekem. Se bodo pa morali dobro potruditi, če bodo hoteli že tretjič zapored osvojiti ligo prvakov. Čutili bodo breme, v nasprotju z Liverpoolom, ki nima v finalu nič izgubiti, a s takšnimi šampioni, kot jih ima Real v ekipi, je ta cilj izvedljiv.

Sergio Ramos želi v soboto ponovno dvigniti v zrak pokal, namenjem evropskemu prvaku. Družina se mu bo lahko pridružila šele po podelitvi priznanj. Foto: Reuters

Bo Liverpool zaradi tega, ker danes ni favorit, res bolj sproščen?

V tekmo zagotovo ne bodo šli z miselnostjo, da jo izgubijo. Real je favorit, to je res, a vemo, kaj pomeni finale lige prvakov. To so sanje vsakega nogometaša. Liverpool ima v tej sezoni konstanto. Ima odlične posameznike, kot je Mohamed Salah, ki je to sezono eksplodiral. Že prej sem vedel, da je dober, to je pokazal že v Romi. Ima samozavest.

V finalu bo nastopilo veliko Hrvatov, ki prihajajo iz države, kjer imate družinski dom in srčno izbranko.

Vse tri poznam. Z Luko sem bil najdlje časa. Tudi s Kovačičem in Lovrenom smo se srečali v Italiji in Franciji. Vsi trije so vrhunski igralci, Modrić pa izstopa. Je pravi profesionalec. Na vrhunski ravni igra že veliko časa, dokazuje se iz tekme v tekmo, iz tedna v teden, je eden najmočnejših zveznih igralcev na svetu. Kapo dol. Poznam ga že 15 let. Je pravi profesionalec.

Luka Modrić je zelo priljubljen v zvezdniški ekipi belih baletnikov. Foto: Reuters

Vesel sem zanj, da je naredil tako kariero. Je bolj tih, skromen, noče izstopali. Je deloven, najraje govori na igrišču. V tem pogledu je podoben našemu Janu Oblaku. To je njegova največja vrlina. Nazadnje sva se srečala povsem naključno na morju. Dolgo sva se pogovarjala. Želim mu vse najboljše.

Boste zaradi omenjene trojice na SP 2018 navijali za Hrvaško?

Po Sloveniji mi je Hrvaška zagotovo najbolj v srcu. Poznam veliko igralcev pa tudi ljudi, ki ne delujejo v nogometu. Zagotovo bom poleti navijal za Hrvaško. Ima ekipo kot le malo reprezentanc na tem svetu. Ima igralce velikega kova, kar pa še ne pomeni, da bodo prišli rezultati sami po sebi. Morali se bodo dokazati.

Kakšno igro pričakujete od prve minute?

Veliko bo taktiziranja. Ne eni ne drugi ne bodo hoteli tvegati in iti z glavo skozi zid. Verjamem pa, da bo dobra in zanimiva tekma. Tudi Liverpool igra napadalno, tako da bi znal to biti velik spektakel.

Kateri trener vam je bolj všeč? Zidane ali Klopp?

Pri Marseillu sem videl, kako je Zidane velika ikona francoskega nogometa. Kakršen je bil igralec, je tudi trener. Je zelo spoštljiv, na koncu pa govorijo zanj igralski in trenerski rezultati. Ni veliko ljudi, ki toliko časa vztrajajo kot igralci in trenerji.

Foto: Getty Images

Spoštujem pa tudi Kloppa. Zelo. Je temperamenten, živi z ekipo. Presenečen sem, da so prišli v finale, a jim privoščim prav zaradi njega, ker vem, koliko daje nogometu in koliko si želi rezultata. Čestitam mu, da je v finalu.

Izhajate iz italijanskega nogometa. Ste bili letos jezni, ko sta Juventus in Roma izpadla v izločilnem delu lige prvakov in bila zelo jezna na nekatere sodniške odločitve?

Najbolj mi je bilo žal Juventusa. Tudi prvo četrtfinalno tekmo je odigral na veliki ravni in prevladoval. Prvi je imel priložnost, Real pa je dal gol. Pa druga priložnost za Juventus, pa so ga spet dobili. Pa še rdeči karton in je bila tekma izgubljena. Druga tekma je dokazala, da sodi Juventus med pet najboljših klubov v Evropi. Škoda mi je, ker smo bili blizu podaljškov, v katerih bi se drugače odločalo. Tekma je bila na vrhunski ravni, takšne so dobrodošle v nogometu.

Kar pa se tiče Rome, ki ima zame najboljše navijače v Italiji, je velik klub. Mogoče bi ji privoščil, da bi prej dosegla gol, da bi bila tekma še zanimivejša. V zadnjih minutah se je zgodilo marsikaj, a to je nogomet. Liverpool je pokazal, da zmore.

Damir Skomina je prejel kar nekaj kritik zaradi sojenja na dvoboju lige prvakov med Romo in Liverpoolom v Rimu.

Vemo, da sodniki oddelajo tekme po najboljših močeh. So pač ljudje in delajo napake. Tukaj z veliki vložki, najmanjše napake se naredijo velike, če pa spregledaš večjo, se pojavljaš v medijih. Vem, da je Skomina vrhunski sodnik, da to dela na veliki ravni in da je velik dosežek, če sodi Slovenec v polfinalu lige prvakov.

Damir Skomina je sodil povratno polfinalno tekmo lige prvakov v Rimu med Romo in Liverpoolom. Foto: Reuters

Ko ste pred meseci razmišljali, proti komu bi se najraje reprezentančno upokojili, ste dejali, da bi bil to Cristiano Ronaldo. Ni se izšlo, zdaj pa ga boste v soboto občudovali v finalu lige prvakov.

Res je, njega občudujem. Zame je najboljši in najbolj kompleten igralec na svetu. Ima vse vrline, o katerih lahko vsak nogometaš le sanja. Je ikona nogometa, profesionalec. S svojim delom. Občudujem ga stojim. Želel bi res odigrati tekmo proti njemu, saj je pravi lider.

Kakšen bo danes rezultat?

Težko je predvideti. Upam, da bo čim več golov, da spektakel postane še večji spektakel. Nikoli nisem rad napovedal. Naj bo to predvsem praznik nogometa.