Čeferin ne sme komentirati morebitnih kazni Milanu in PSG-ju

"Te spremembe so zelo pomembne, saj bo tako zagotovljeno transparentno poslovanje," je dejal Andrea Traverse, vodja oddelka Uefe za licenciranje klubov in finančni fairplay.

Morebitnih kazni za kluba PSG in Milan Uefa ni želela komentirati. "Ne morem komentirati konkretnih primerov," je na novinarski konferenci po zasedanju dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin in se še enkrat skliceval na splošni pravilnik morebitnih sankcij.

Pariz mora pojasniti drage nakupe in opravičiti prihodke od prestopov, saj je za Neymarja plačal kar 222 milijonov evrov. Milanu grozi tudi izključitev iz evropske lige zaradi kršitev finančnih pravil v preteklih letih, Pariz pa mora pojasniti drage nakupe in opravičiti prihodke od prestopov, saj je za Neymarja plačal kar 222 milijonov evrov.

Klubi si lahko glede na finančni fairplay za obdobje treh let do 2017/18 dovolijo izgubo v skupni višini 30 milijonov evrov, če to izgubo pokrijejo financerji kluba.

Kot nadaljnje ukrepe morajo klubi uvesti posebne kazalce, ki naj bi učinkoviteje kot doslej pokazali slab finančni položaj. Poleg tega je treba bolje zaščititi mlajše igralce, so danes v Kijevu med drugim dejali delegati Uefe.