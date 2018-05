Se bo Klopp le zbudil iz nočne more?

Za najprestižnejšo nogometno evropsko klubsko krono se bosta v soboto ob 20.45 v Kijevu udarila Real Madrid in Liverpool. Če je beli balet v finalih že stalnica - to je zanj že četrti finale v zadnjih petih letih -, je angleški velikan veliko presenečenje. Težko je reči, da tukaj ni zasluženo, saj je v tej sezoni blestel. Njegovo moč je dvakrat na lastni koži občutil tudi Maribor, dosegel pa je kar 40 zadetkov, deset več kot Madridčani.

Predvsem zaradi izkušenj s tako velikimi tekmami, kjer odločajo malenkosti in je pritisk na igralce resnično velik, poznavalci in stavnice več možnosti za zmago pripisujejo Špancem. Za nameček tudi sami ne razmišljajo o drugem in zdi se, da Liverpoola sploh ne jemljejo dovolj resno.

Označujejo ga za simpatično ekipo z Lionelom Messijem v svojih vrstah, ki sliši na ime Mohamed Salah. Vseeno so prepričani, da bodo oni tisti, ki se bodo na koncu veselili že tretjega zaporednega evropskega naslova, 13. skupno.

Kdo bo zmagovalec lige prvakov? Real Madrid 36,36% +

Liverpool 63,64% +

Klopp: Real je pošast

Do zdaj še nobenemu - razen Realu - ni uspelo zmagati dvakrat zapored, kaj šele trikrat. "Real je zadnja leta prava evropska pošast, ki ve, kako je biti tukaj. Zmagali so trikrat v zadnjih štirih letih in točno vedo, kako se stvari streže. A sam nimam občutka, da smo brez možnosti. Mi smo Liverpool, ne pozabite tega," je odločen trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki bo skušal rdeče po letu 2005 spet popeljati do tiste prave lovorike.

To bi bil zanje šesti naslov v ligi prvakov in postali bi tretja najuspešnejša ekipa vseh časov. Pred njim bi ostala le še Real (12) in AC Milan (7).

Real Madrid bo v soboto v Kijevu nastopil v svojem četrtem finalu v zadnjih petih letih. Vse tri finalne tekme je dobil. Foto: Guliver/Getty Images

Osvojil nič, a navijači Liverpoola so spet nasmejani

A če malce poznate zgodovino nemškega strokovnjaka, veste, da možakar ni slab in da ve, kako se stvari streže. Čeprav v treh sezonah na klopi Liverpoola ni osvojil ničesar - da, prav ste prebrali -, je priljubljeni Nemec na ustnice navijačev Liverpoola spet narisal nasmeh. Zadetkov na njihovih tekmah ne manjka, ne nazadnje so zdaj še v finalu lige prvakov, kar je sam po sebi velik dosežek.

Zgodovina ne obeta veliko: začelo se je kot iz sanj, nato pa ...

Nemec se je v šestih finalih veselil le enkrat. V prvem, nato je sledilo pet zaporednih porazov. Foto: Reuters A tukaj se zadeva začne zapletati. Klopp in finale sta enako velika nočna mora. Vse skupaj se vleče še iz časov, ko je bil še na klopi Borussie, negativna serija pa se je nadaljevala tudi na Anfieldu.

Sobotni finale bo za Kloppa že sedmi v njegovi trenerski karieri, dobil pa je le enega, in sicer prvega. Nato je sledilo pet zaporednih porazov v finalih, kar se je karizmatičnemu Nemcu zagotovo močno zasidralo v podzavest.

Edini finale, ki ga je dobil, je bil nemški pokal leta 2012, ko je na krilih hat-tricka Roberta Lewandowskega kar s 5:2 premagal Bayern. Leta 2013 je proti Bayernu z 1:2 izgubil v finalu lige prvakov, leta 2014 so mu Bavarci pod vodstvom Pepa Guardiole vrnili tudi v nemškem pokalu (0:2).

Nov poraz v nemškem pokalu je sledil tudi leta 2015. Takrat ni bil usoden Bayern, pač pa volkovi iz Wolfsburga, ki so zmagali s 3:1. Za rumeno-črne se je začelo odlično, za vodstvo je poskrbel Pierre-Emerick Aubameyang, nato pa so volkovi prevzeli pobudo in po zadetkih Luisa Gustava, Kevina de Bruyna in Basa Dosta poskrbeli, da se je Klopp spet obrisal pod nosom.

Dva finala je izgubil tudi na klopi Liverpoola. Oba leta 2016. Najprej ga je v ligaškem pokalu po enajstmetrovkah premagal Man City, še bolj pa je bolelo v finalu lige Europa, ko je Liverpool prvi polčas suvereno dobil z 1:0, nato pa v drugem delu padel in na koncu izgubil z 1:3.

"Odgovoren sem za poraz. Obljubim vsem navijačem, da se bomo iz tega nekaj naučili in se vrnili močnejši," je po petem zaporednem porazu v finalu dejal Klopp.

Ali se je res česa naučil, bo lahko pokazal že v soboto. Na njegovo žalost pa Real ni Sevilla in čaka ga mnogo težja naloga kot pred dvema letoma. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo, če izgubi še v šestem zaporednem finalu …