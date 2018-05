Dva sta prepričana o zmagi Reala, selektor je raje previden

Milenko Ačimović, nekdanji slovenski reprezentant:

Foto: Sportal "Vse razen zmage Reala bi bilo zame veliko presenečenje. Na strani Madridčanov so izkušnje in tudi kakovost. Predvsem v zvezni vrsti ima Real neverjetno dobre nogometaše, kot so Luka Modrić, Isco, Toni Kroos, Casemiro … Potem sta tu še Cristiano Ronaldo in Sergio Ramos. Res je, Liverpool ima Mohameda Salaha, pa tudi Roberto Firmino in Sadio Mane sta dobra nogometaša, a predvsem v sredini nima nogometašev, ki bi se lahko primerjali z Relovimi.

Real razpolaga z močnejšim orožjem, prav tako pa je v zadnjih petih letih še četrtič v finalu, kar so izkušnje, ki jih Liverpoolu manjka. Tudi to je klub, ki je evropske lovorike osvajal, a bo tokrat pod večjim pritiskom. Mislim, da bo Realu uspelo še tretjič v nizu osvojiti evropski naslov, kar je nekaj, česar si ne znam predstavljati. Že zaigrati v ligi prvakov je nekaj velikega za vsakega nogometaša, da nekdo tolikokrat zmaga, pa je neverjetno.

V finalu bom navijal predvsem za nogomet. Resda imam pri Realu prijatelja Matea Kovačića, ampak želim si predvsem uživati. Prepustil se bom spektaklu, ki je pred nami, in užival v najboljšem, kar lahko ponudi nogomet."

Tomaž Kavčič, selektor slovenske reprezentance:

Foto: Mario Horvat/Sportida "To je vrhunec klubske sezone. Pričakujem vse najboljše, kar lahko ponudi nogomet. Ne samo na igrišču, ampak tudi ob njem. Mislim, da bomo videli odprto tekmo, a seveda ne bo šlo za brezglavo napadanje obeh ekip. Bosta pa tako Liverpool kot Real šla na zmago, druge možnosti v finalu ni. Če bo katera od ekip povedla, pa se bo druga seveda prilagodila.

Favorita v finalu ni. To je ena tekma. Oba kluba sta že osvajala ligo prvakov, Real jo v zadnjih letih osvaja v serijah. Je velik klub, ki tudi na takih tekmah zna pokazati, kar mora. Zagotovo so Madridčani zelo motivirani, da bi še tretjič v nizu postali evropski prvaki, kar je nekaj nepojmljivega, a tudi Liverpool ima svoje načrte.

Težko bi napovedal karkoli, pred nami je finale z dvema spektakularnima ekipama. Navijal ne bom za nikogar. Oba kluba sta velikana, oba igrata odličen nogomet. Upam, da bosta to pokazala tudi v finalu, ki se ga lahko vsi skupaj veselimo."

Pavel Pinni, nekdanji trener Gorice:

Foto: Urban Urbanc/Sportida "Zmagal bo Real. Preprosto zato, ker v finalih v zadnjem času vedno zmaguje. Ima res dobro, izkušeno ekipo, medtem ko se je Liverpool v finalu znašel po daljšem času. Lahko se zgodi vse, sploh zato, ker imajo Angleži res sijajen napad, a mislim, da je velik favorit Real. Poglejte, kaj vse je v zadnjih letih ta klub osvojil. Gre tudi za klub, ki ima z naskokom največ evropskih lovorik. Tudi to pove marsikaj.

Zgodi se lahko sicer vse, to je finale. Kluba igrata samo eno tekmo, tako da ne moremo trditi, da bo Real evropski prvak, a ima veliko večje možnosti od nasprotnika. Tako kot verjetno večina nevtralnih nogometnih navdušencev bom sicer tudi jaz navijal za Liverpool, a žal bo zmagal Real."

