Zamaskirani huligani napadli navijače Liverpoola v Kijevu

V soboto zvečer ob 20.45 bo v Kijevu na sporedu finale nogometne lige prvakov med Real Madridom in Liverpoolom. Zamaskirani huligani so sinoči v ukrajinski prestolnici napadli navijače angleškega prvoligaša, približno 20 neznancev je v središču mesta ob olimpijskem stadionu pričelo pretepati navijače, dva sta pri tem utrpela hujše poškodbe.

Navijači so mirno sedeli v enem od lokalov in večerjali, ko je v lokal vdrla skupina zamaskiranih huliganov in pričela navijače Liverpoola pretepati in metati v njih kose pohištva.

Podrobnosti dejanja glede na policijska poročila zaenkrat niso znane, britanski časnik Daily Mirror je zapisal, da gre pri napadalcih za ukrajinske državljane, dva od njih so možje postave prijeli in aretirali.