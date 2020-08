Čeferin poziva nogometaše, naj se pridružijo protestom proti rasizmu. Kazni ne bo.

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je nogometaše izrecno pozval, da se pridružijo protestom proti rasizmu in diskriminaciji. Slovenec je v izjavi za javnost dejal, da nogometaši za klečanje, slogane, izjave in simbole na to temo ne bodo kaznovani.

Ta teden se nadaljuje evropska klubska sezona. V sredo so postali znani štirje četrtfinalisti lige Europa, danes se jim bo pridružila še preostala polovica. Nato bodo na vrsto prišli ljubitelji lige prvakov, saj se bo v petek in soboto odločalo o štirih vozovnicah za četrtfinale lige prvakov, zgoščen ritem evropskih poslastic, ki bodo žal na Portugalskem (liga prvakov) in v Nemčiji (liga Europa) potekale pred praznimi tribunami, pa se bo nadaljeval vse do 23. maja, ko bo v Lizboni okronan nov evropski prvak.

Čeferin: Ničelna toleranca do rasizma

Luka Dončić ima podobno kot številni košarkarji v ligi NBA na hrbtni strani dresa v boju za enakost zapisano ENAKOPRAVNOST. Foto: Getty Images Na številnih evropskih tekmah bi se lahko nogometaši pridružili protestom proti rasizmu in diskriminaciji. "Uefa ima ničelno toleranco do rasizma, in vsak igralec, ki želi protestirati in zahtevati enakost med ljudmi, ne spada med tiste, ki jih je treba kaznovati," je dejal visoki nogometni funkcionar v izjavi Uefe. Tako boj proti globalni pandemiji koronavirusa kot tudi boj za enake pravice med ljudmi sta letos predstavljala "poziv družbi in celotni evropski nogometni skupnosti, da se zbudi".

"Uefa je vedno priznala svojo odgovornost za spopadanje z vsemi oblikami rasistične pristranskosti v evropskem nogometu in za sprejemanje konkretnih ukrepov za boj proti rabi rasističnih opazk proti igralcem," je dodal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Nič se ne bo spremenilo brez usklajenih vladnih ukrepov

Prvi mož Uefe je priznal, da sporna mnenja niso vedno prijetna, toda s to težavo se morajo vsi aktivno spoprijeti. "To pomeni, da bi posameznike spodbudili, da še naprej odprto govorijo o rasizmu v nogometu. Tudi potem, ko tema ni več v naslovih," je Čeferin dodal.

Španski prvak Real Madrid se bo na povratni tekmi osmine finala lige prvakov udaril z Manchester Cityjem. Na prvi tekmi v Španiji je izgubil z 1:2. Foto: Reuters

Priznal je tudi, da je za krovno organizacijo, kot je Uefa, velik izziv in da vsi pri izkoreninjenju teh pojavov potrebujejo pomoč oblasti. "Rasizem, diskriminacija - ti odnosi so zakoreninjeni v širši družbi in nič se ne bo spremenilo brez usklajenih vladnih ukrepov in tistih, v državnih institucijah, predvsem šolah," je zaključil slovenski funkcionar.