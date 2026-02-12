Predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin je na kongresu v Bruslju v nagovoru navijačem obljubil cenovno dostopne vstopnice za evropsko prvenstvo 2028, ki bo v Angliji, Walesu, Škotskem in Irskem.

Cene vstopnic so v zadnjem obdobju v ospredju pozornosti predvsem zaradi letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, saj so se navijači razburili zaradi "oderuških zneskov".

Kot je običajna praksa za športne dogodke v ZDA, je Mednarodna nogometna zveza Fifa vzpostavila dinamičen sistem cen, ki se regulira glede na povpraševanje. Po splošnem ogorčenju so za uradne navijaške skupine posamezne ekipe uvedli kategorijo s cenejšimi vstopnicami, a v omejenem številu, tako da kritiki menijo, da to ni dovolj za reševanje teh težav.

Čeferin pa je danes dejal, da je nogomet "identiteta, ni industrija, in je skupnost, ni blago" ter napovedal zmernejše cene za EP 2028. Poudaril je, da takšno prepričanje vodi odločitve Uefe.

"Zato Uefa še naprej močno zagovarja prodajo vstopnic, prijazno do navijačev. To bo najbolj očitno na EP 2028, kjer bodo poštena in pregledna načela - ne cenovni algoritmi - dajala navijače na prvo mesto. Zvestobe ne bomo spremenili v luksuz," je nemška tiskovna agencija dpa navedla Čeferina.

Cene za EP 2028 sicer še niso znane.

Na kongresu Uefe pozdravili konec projekta superlige

Evropska nogometna zveza Uefa je na kongresu v Bruslju pozdravila konec projekta tako imenovane superlige, v kateri je kot zadnji vztrajal madridski Real. Zmagal je nogomet, je ob tem povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Na kongresu sta v svojih nagovorih posebno zahvalo za vlogo pri dogovoru o koncu superlige Čeferin in predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino dala predsedniku združenja evropskih nogometnih klubov oziroma po novem evropske klubske zveze EFC Naserju Al Helajfiju.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Dragi Naser, tvoje vodstvo je imelo odločilno vlogo pri tem, da so se vsi vrnili v skupno ekipo. Hvala, ker sem bil od tega že utrujen," je dejal Čeferin predsedniku Paris Saint-Germaina in tudi vodji EFC.

"Čestitke predsedniku Čeferinu in Naserju, ki si zaslužita aplavz, saj nogomet zmaga, ko se nam uspe združiti," pa je povedal Infantino.

Real Madrid, Uefa in EFC so v sredo sporočili, da so dosegli "načelni dogovor" o rešitvi "pravnih sporov glede evropske superlige", s čimer so končali konflikt, ki je poslabšal odnose med prestižnim španskim klubom, 15-kratnim zmagovalcem lige prvakov, in Uefo. V pravnem sporu med Realom in Uefo bi sicer odškodnina lahko dosegla tudi štiri milijarde evrov.

Projekt superlige, ki naj bi konkuriral ligi prvakov, se je začel leta 2021, glavni zagovorniki pa so bili Real Madrid, Barcelona, Juventus in šest angleških klubov. Vendar je zaradi ostrega nasprotovanja navijačev v Angliji in več evropskih voditeljev držav in vlad hitro propadel.

Tudi Juventus je projekt opustil leta 2024, preden je Barcelona prejšnjo soboto pustila Real Madrid samega, ko se je umaknila iz superlige. "Nogometa ni mogoče kupiti ali prodati, ker pripada vsem," je še enkrat poudaril Čeferin.

Na novinarski konferenci po koncu kongresa Čeferin ni želel govoriti o podrobnostih dogovora. "Veseli smo, da se je ta nesporazum končal in da bomo naprej delali za dobro nogometa. Česa drugega ne morem povedati. Lepo, da smo spet enotni," je povedal.

"Tu ne gre za nikakršno balansiranje moči. Gre za enotnost v nogometu, ne za moč. Nogomet je zmagal in vesel sem, da lahko zdaj razmišljamo o dobrobiti nogometa," je povedal in na vprašanje, ali se mu zdi primerno, da bi v kratkem obiskal tekmo na stadionu Santiago Bernabeu, kjer igra Real Madrid, odgovoril: "Jaz nimam nobenih težav z obiskom tekme v Madridu. Prihodnji teden grem v Atene, nato v Milano, zakaj pa ne v prihodnosti tudi v Madrid."

Že med kongresom je predsednik Uefe podaril, da sta navkljub omenjenemu sporu s predsednikom Reala Florentinom Perezom obdržala raven spoštovanja.

