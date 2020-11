Cavani v godlji zaradi rasistične opazke na spletu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Urugvajski zvezdnik Edinson Cavani je zabil dva zadetka za zmago rdečih vragov proti Southamptonu (3:2), po obračunu pa se je na Instagramu za eno od čestitk zahvalil z besedo "gracias, negrito" oz. "hvala, črni", ki v podanem kontekstu v Urugvaju nima rasističnega prizvoka.

To je v zagovoru zapisal tudi njegov klub, ki pa je nogometaša vseeno opozoril, da gre za neprimerno oz. žaljivo opazko, ta pa je objavo nato izbrisal. FA bo kljub temu začel postopek preiskave, potem ko je v zadnjih letih podal obsežne smernice za obnašanje nogometašev na družabnih omrežjih.

Rasistične opazke in žalitve lahko Cavaniju prinesejo tudi do tri tekme prepovedi igranja. Eno tekmo kazni sta v minuli sezoni zaradi manjših kršitev teh smernic prejela igralca Manchester Cityja Bernardo Silva in nogometaš Tottenhama Dele Alli.