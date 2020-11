Veliki derbi brez zmagovalca, Man United po preobratu do treh točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 10. krogu angleškega prvenstva je bilo vse v znamenju londonskega derbija na Stamford Bridgeu med Chelseajem in vodilnim Tottenhamom, ki se je končal brez zadetkov. Obrambno naravnanemu Tottenhamu je bila točka dovolj, da je obdržal vodstvo na prvenstveni razpredelnici, ima enako število točk kot Liverpool, a boljšo razliko med danimi in prejetimi goli. Chelsea ostaja na tretjem mestu. Manchester United je na gostovanju pri neugodnih svetnikih iz Southamptona po velikem preobratu slavil s 3:2, Arsenal pa pričakuje Wolves.

V soboto je prvak Liverpool v Brightonu le remiziral (1:1), Manchester City je razbil Burnley (5:0), Leeds pa bil boljši od Evertona (0:1).

Zanimivo dogajanje v angleškem nogometu se je začelo že v petek s tekmo v Londonu med Crystal Palacom in Newcastlom, ki so jo z 2:0 dobile srake, končalo pa se bo v ponedeljek z obračunom med West Hamom in Aston Villo.

Angleško prvenstvo, 10. krog: Petek, 27. november:

Crystal Palace : Newcastle 0:2 (0:0)

Wilson 88., Joelinton 90. Sobota, 28. november:

Brighton : Liverpool 1:1 (0:0)

Gross 90.+3/11m; Jota 60.

Maupay (Brighton) je v 20. minuti zgrešil 11m. Manchester City : Burnley 5:0 (3:0)

Mahrez 6., 22., 69., Mendy 41., Torres 67. Everton : Leeds 0:1 (0:0)

Raphinha 79. WBA : Sheffield United 1:0 (1:0)

Gallagher 13. Nedelja, 29. november:

Southampton : Manchester United 2:3 (2:0)

Bednarek 23., Ward-Prowse 33.; Fernandes 60., Cavani 74., 90.+2. Chelsea : Tottenham 0:0 20.15 Arsenal - Wolves Ponedeljek, 30. november:

18.30 Leicester City - Fulham

21.00 West Ham - Aston Villa