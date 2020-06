Cas od ponedeljka o pritožbi Manchester Cityja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodno športno razsodišče bo od 8. do 10. junija odločalo o pritožbi angleškega nogometnega kluba Manchester Cityja. Šestkratni Angleški prvak se je februarja pritožil na kazen dveletne prepovedi nastopanja v evropskih tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin.

Angleški velikan bi ob morebitni zavrnitvi pritožbe ostal brez nastopanja v evropskih tekmovanjih v sezonah 2020/21 in 2021/22. Uefa je Manchester Cityju poleg tega izrekla še denarno kazen v višini 30 milijonov evrov. Uefina komisija za nadzor financ (CFCB) je v poslovanju kluba med letoma 2012 in 2016 ugotovila resne kršitve pravil licenciranja in finančnega fair playa. Ta namreč od klubov zahteva, da lahko zapravijo le toliko, kot zaslužijo, ob tem pa obstajajo omejitve glede individualnega financiranja klubov lastnikov.

Kršitve so bile ugotovljene tudi pri pokroviteljstvih ter finančnem poslovanju. Obenem je Uefa klubu očitala še nezadostno sodelovanje pri preiskavi. Po preučitvi ugotovitev komisije CFCB, ki je zaslišanja opravila 22. januarja, je Uefa sprejela odločitev, da klub kaznuje, ob izreku kazni 14. februarja pa je zapisala, da zaradi možnosti pritožbe takrat ni dodatno pojasnjevala primera oziroma ni razkrila dokazov, ki so pripeljali do kazni.

Preiskovalci so preučevali domnevne kršitve finančnega fair playa, ki naj bi ga v Cityju zagrešili s prirejanjem listin o pokroviteljstvu: milijonska sredstva, ki so jih uradno prispevali različni pokrovitelji, naj bi namreč zagotovil sam lastnik kluba Mansur bin Zajed Al Nahjan. Za poznavalce nogometnega zakulisja je Uefina sodba precedenčna, saj je evropska zveza kaznovala enega izmed velikanov angleškega in evropskega nogometa na podlagi razkritij iz dokumentov, pridobljenih v tako imenovani zgodbi Football Leaks, ki jih je povzel nemški časnik Der Spiegel novembra 2018.

Dokumente zbral portugalski heker

Elektronska sporočila, dokumente in pogodbe, med njimi so se znašli tudi zapisi, povezani s spornim poslovanjem Manchester Cityja, je zbral portugalski heker Rui Pinto, ki ga v domovini čaka sojenje zaradi zlorabe zaupnih dokumentov. Klub je bil v zadnjih letih večkrat predmet preiskav Uefe, leta 2019 se po končanem prvem delu preiskave o morebitni kazni takrat krovna evropska nogometna zveza ni opredelila. City je bil zaradi kršitev finančnega fair playa kaznovan že leta 2014. Takrat je moral Uefi plačati 49 milijonov funtov globe. Po poročanju medijev so bili zaradi predkaznovanosti pri Uefi odločni, da bo naslednja kazen v obliki prepovedi sodelovanja v ligi prvakov za določeno časovno obdobje.

Vodilni možje sinje modrih so se 26. februarja odločili za pritožbo na Cas, na zaslišanju pa bodo izpodbijali po njihovem neutemeljeno kazen Uefe. Pri Cityju so že pred časom napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva za razveljavitev odločitve Uefe, zaradi katere jim grozi velik finančni izpad iz najdonosnejših evropskih tekmovanj. Izvršni direktor kluba Ferran Soriano je v izjavi za javnost vztrajal, da je bil ves denar, ki so ga sponzorji vložili v klub, pravilno prijavljen. Pritožbeni postopek na Casu običajno vključuje izmenjavo pisnih stališč med obema stranema, pri čemer senat razsodišča obravnava to vprašanje na zaslišanju, preden predloži svojo odločitev v obliki arbitražne odločbe.

Brez javne obravnave

Tako klub kot Uefa se sicer po navedbah angleških medijev nista odločila za javno obravnavo pritožbe, kar preprečuje medijem, da bi spremljali obravnavo. Prav tako se še ne ve, na kakšen način bo ta ob številnih zaščitnih ukrepih zaradi novega koronavirusa sploh potekala. "Za zdaj to še ni določeno. Velika verjetnost je, da zaradi pravil pri potovanjih v in iz države obravnava ne bo potekala na sedežu Casa, ampak prek spletne videokonference," je za Manchester Evening News dejal generalni sekretar razsodišča Matthieu Reeb.

Čimprejšnja odločitev Casa je pomembna tudi z vidika udeležbe angleških klubov v evropskih tekmovanjih v naslednji sezoni. Zato je Cas zaslišanje načrtoval še pred koncem nadaljevanja prvenstva na Otoku, ki se bo 17. junija začelo z dvema zaostalima tekmama, med drugim prav z obračunom Manchester Cityja in Arsenala.

Kaj bo s kadrovanjem?

Ob potrjeni kazni trenutno drugega kluba angleškega prvenstva bi v ligo prvakov napredovalo petouvrščeno moštvo, mesto več pa bi se sprostilo tudi za drugo tekmovanje pod okriljem Uefe, evropsko ligo. Peto mesto trenutno zaseda Cityjev mestni tekmec Manchester United. Končna odločitev Casa bi v primeru zavrnjene pritožbe bržkone pomenila številne kadrovske premike v moštvu, saj bi zaradi tega igralci utegnili zapustiti vrste šestkratnih angleških prvakov v želji po igranju med evropsko klubsko elito, poročajo angleški mediji.

Trener moštva Pep Guardiola je potrdil, da bo v vsakem primeru ostal v klubu, medtem ko je belgijski zvezdnik Kevin De Bruyne sedmi sili priznal, da bi bila izključitev iz lige prvakov zanj težko prebavljiva. Finančne posledice na klub pa ob bogatih lastnikih po vsej verjetnosti ne bi smele vplivati na prihodnost kluba. Ob dveletni izključitvi iz evropskih tekmovanj bo City po navedbah angleških medijev več moči usmeril v razvoj nogometašev lastne akademije.

