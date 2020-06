V Španiji odštevajo dneve do vrnitve nogometa, Messi pa poškodovan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnik Barcelone Lionel Messi si je teden dni pred ponovnim začetkom španske lige lažje poškodoval mečno mišico. Nogometaš katalonskega velikana Barcelone je zaradi poškodbe manjkal na današnjem treningu, so v petek sporočili iz kluba. Tam dodajajo, da gre za povsem preventivni ukrep in da se bo Messi v prihodnjih dneh vrnil v ekipo.

Španska liga se bo po trimesečni pavzi zaradi koronakrize nadaljevala v sredo z drugim polčasom prekinjene tekme drugoligašev Raya Vallecana in Albaceteja, poroča STA.

V četrtek prvoligaši začenjajo nadaljevanje z mestnim derbijem med Sevillo in Betisom, nato pa bodo tekme na sporedu vsak dan. Vodilna Barcelona pa bo na zelenici prvič čez osem dni, ko bo 32-letni Argentinec z Barcelono gostoval na Mallorci.

Baselli že končal sezono

Nogometaš italijanskega nogometnega prvoligaša Torina Daniele Baselli pa je že končal sezono, saj si je pred dnevi poškodoval križno vez v desnem kolenu in mora na operacijo, so sporočili iz kluba. Osemindvajsetletni nekdanji član Atalante bo tako izpustil preostanek sezone, ki se bo nadaljevala 20. junija. V njej je sicer Baselli zbral 21 nastopov in štiri podaje za ekipo, ki je 15. v elitni italijanski ligi, poroča STA. Vodi sicer Juventus s točko prednosti pred Laziem.

Sancho in Akanji kaznovana zaradi kršenja pravil lige Disciplinski odbor nemške nogometne lige (DFL) je denarno kaznoval igralca Borussie iz Dortmunda Jadona Sancha in Manuela Akanjija, ker sta kršila higienska pravila lige. Višina kazni ni znana. Nogometaša sta bila na fotografijah na družbenih omrežjih v družbi frizerja, nihče od teh pa ni nosil zaščitne maske, kar pa je proti strogim pravilom lige v času pandemije novega koronavirusa. Pri DFL pravijo, da imata igralca pet dni časa za pritožbo. "Še enkrat smo se zelo jasno pogovorili z igralcema, kako se je treba obnašati. Govorili smo tudi s frizerjem. Ne razumem pa, zakaj se je treba še fotografirati," je po poročanju STA dejal športni direktor Borussie Michael Zorc.

