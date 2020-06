Dvoboj Liverpool - Everton 21. junija za zaprtimi vrati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo elitne angleške lige je objavilo razpored prvih treh krogov po več kot trimesečnem koronavirusnem premoru, ki bo končan 17. junija.

Liverpool ima na lestvici 25 točk prednosti pred lanskim prvakom Manchester Cityjem, do konca prvenstva je še devet krogov.

Rdeči bi lahko z zmago že takoj zapečatili naslov prvaka, če bi City izgubil dvoboj proti Arsenalu 17. junija. Sicer bodo nogometaši Liverpoola pot do prvenstvene zvezdice, ki je pravzaprav zgolj še formalnost, nadaljevali 24. junija proti Crystal Palaceu in 2. julija proti Cityju.

Prvi dan nadaljevanja prekinjenega prvenstva sta na sporedu dve tekmi; 17. junija bosta dvoboja Aston Villa - Sheffield in Mancester City - Arsenal. V petek, 19. junija, sledita Norwich City - Southampton in Tottenham - Manchester United. Sobota bo najbolj polna, saj bodo tekme Watford - Leicester City, Brighton - Arsenal, West Ham - Wolverhampton in Bournemouth - Crystal Palace.

V nedeljo, 21. junija, bo na sceno stopilo tudi vodilno moštvo prvenstva, saj bodo tekme Newcastle - Sheffield, Aston Villa - Chelsea in Everton - Liverpool, v ponedeljek pa še Mancester City - Burnley.