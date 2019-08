Dvojna poletna kupčija Cityja in Juventusa, ki odmeva

Trener Manchester Cityja Josep Guardiola je v poletnem prestopnem roku uresničil vse želje. Na Etihad je po Angelinu (PSV Eindhoven) in Rodriju (Atletico Madrid) prišel še Joao Cancelo. Prestop Portugalca je vreden kar 65 milijonov evrov, a je v posel z Juventusom vštet tudi odhod Danila, za katerega je italijanski prvak ''odštel'' 37 milijonov evrov. Končni dogovor tako vključuje selitvi igralcev in plačilo Mancester Cityja v višini 28 milijonov evrov.

Quite an impressive CV you have here, young man! 🔥



🔵 #mancity pic.twitter.com/KDLsO2aoHD