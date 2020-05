Najstnika Chelseaja aretirali, žensko odpeljali v bolnišnico

Po poročanju angleškega tabloida The Sun je sosede angleškega nogometnega reprezentanta v zahodnem delu Londona ob četrti uri zjutraj zbudil prihod policistov in reševalnega vozila. Poklicala jih je ženska, ki se je mudila pri nogometašu Chelseaja, a se zabava ni končala srečno, saj naj bi se sprla. Ker se ni počutila dobro, so jo odpeljali v bolnišnico, najstnika pa aretirali in odpeljali na policijsko postajo. Tabloid še poroča, da je Callum Hudson-Odoi dekle, ki jo je povabil na svoj dom, spoznal prek družbenega omrežja, po njo pa poslal svoj avto.

Ni se držal pravil

Mladi krilni napadalec Chelseaja spada med najbolj nadarjene angleške nogometaše. V preteklosti ga je snubil Bayern iz Münchna, a je na koncu ostalo pri modrih, s katerimi je podaljšal pogodbo do leta 2024.

Bil je prvi angleški nogometaš, ki se je okužil z novim koronavirusom. Foto: Reuters

Hudson-Odoi je sicer prvi angleški nogometaš, ki je bil pred dvema mesecema pozitiven na testu na koronavirus. Bolezen je hitro prebolel in večkrat pozval javnost, naj spoštuje nova pravila, sam pa se jih ni držal. Z najnovejšim škandalom se je na seznamu otoških nogometašev, ki v času pandemije koronavirusa niso spoštovali pravil samoizolacije, pridružil Kylu Walkerju (Manchester City) in Jacku Grealishu (Aston Villa).

Angleški klubski velikan Chelsea se (še) ni odzval na zapise tabloida.