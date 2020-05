Messi in Ronaldo dobila slovansko družbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski nogometni zvezdnik Robert Lewandowski je v nedeljo, ko se je vpisal med strelce pri zmagi Bayerna v Berlinu nad Unionom (2:0), dosegel že 40. zadetek v tej sezoni. To je že peta zaporedna sezona, v kateri se je v klubskem dresu vpisal v "klub 40". V tem tisočletju se lahko s takšnim podvigom pohvalita le še Lionel Messi in Cristiano Ronaldo.

Vodilni nemški prvoligaš Bayern München se spogleduje že z rekordnim osmim zaporednim naslovom državnega prvaka, njegov napadalec Robert Lewandowski pa je na dobri poti, da postane najboljši strelec bundeslige. Poljak je v nedeljo zatresel tudi mrežo berlinskega Uniona, v polno je zadel z bele točke, in število zadetkov v tej sezoni v bundesligi povečal na 26.

Izjemno mu gre tudi v ligi prvakov, kjer je bil uspešen 11-krat, trikrat pa se je veselil zadetka tudi v nemškem pokalnem tekmovanju. S tem je, čeprav sezone še zdaleč ni konec, že presegel mejo 40 zadetkov, ki je ostala neuresničena želja mnogih nogometnih asov.

Le Lewandowski, Messi in Ronaldo

Lionel Messi z Barcelono še čaka na morebitno nadaljevanje španskega prvenstva. Foto: Reuters Lewandowski se je v tej posebni statistični prvini pridružil največjima nogometnima velemojstroma 21. stoletja, Argentincu Lionelu Messiju in Portugalcu Cristianu Ronaldu. Omenjena trojica je edina, ki je dosegla vsaj 40 zadetkov (le v klubskem dresu) v petih zaporednih sezonah. Kapetanu Barcelone je to uspelo kar desetkrat zapored, v tej sezoni, ki je v Španiji še vedno prekinjena zaradi pandemije koronavirusa, pa mu ne gre vse po načrtih, saj je za zdaj pri 24 golih, tako da bi lahko prekinil izjemen niz.

Mejo 40 zadetkov bo težko ujel tudi Ronaldo. Prvi zvezdnik Juventusa je dosegel 25 zadetkov, tako da bi do konca sezone, če se bosta italijansko prvenstvo in liga prvakov sploh nadaljevala, potreboval še ogromno strelsko razigranih večerov, če bo želel posnemati Lewandowskega. Portugalec se je v prejšnji sezoni, prvi, ki jo je odigral pri Juventusu, podpisal pod 28 zadetkov in s tem prekinil niz osmih sezon, v katerih je dosegel vsaj 40 zadetkov.

Cristiano Ronaldo se v dresu Juventusa še ni vpisal v "klub 40". Foto: Getty Images

Kako zahtevno je priti do omenjene številke, potrjujejo tudi primeri drugih nogometnih zvezdnikov. Šved Zlatan Ibrahimović je z vsaj 40 zadetki končal ''le'' dve sezoni, Urugvajec Luis Suarez eno.