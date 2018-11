Bo kapetanski trak pomagal, da navijače spomni, kdo v resnici je?

Nogometaš kijevskega Dinama Benjamin Verbič bo danes postal 24. kapetan v zgodovini slovenske nogometne reprezentance in bo Slovenijo poskušal popeljati do zmage nad Norveško v ligi narodov. Predvsem pa si bo prizadeval, da bo tudi v reprezentanci pokazal takšne igre, kot jih v zadnjem času kaže v klubskem dresu.

Štiriindvajsetletni krilni napadalec je pred tremi leti v rezervni zasedbi Slovenije, ki jo je v Katar popeljal Srečko Katanec, debitiral v reprezentanci. Danes, po le 18 nastopih, bo že prvič (in za nekaj časa verjetno tudi zadnjič) nosil kapetanski trak.

Po sili razmer, saj je kapetan Bojan Jokić poškodovan, Josip Iličić nima pravice nastopa, odsotnih pa je še nekaj izkušenejših nogometašev, so se tako odločili reprezentanti, ki so zraven.

"Selektor je odločitev prepustil nam. Usedli smo se pri večerji in se pogovorili. Jaz sem eden izmed tistih, ki imam največ nastopov, na koncu smo se odločili zame," je dan pred tekmo, ko je postalo jasno, da bo kapetan, povedal Benjamin Verbič, od katerega ima eden izmed zdajšnjih reprezentantov več nastopov.

Roman Bezjak, ki jih je zbral 24. Mar to pomeni, da napadalec poljske Jagiellonie danes ne bo igral od prve minute? Enako število nastopov kot Verbič, 18, ima napadalec Robert Berić.

V pogovoru z Miho Blažičem med včerajšnjim treningom v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

Tega, da se bodo borili, jim ni treba govoriti

"Velika čast je, da si kapetan v reprezentanci. Vsekakor je to neka dodatna odgovornost, ki jo je treba prevzeti. Sploh zdaj, ko je Slovenija v krizi. Sprejel sem odgovornost in upam, da bo šlo po načrtih. Da bomo vsi na čelu z mano od sebe dali 120 odstotkov. Tega, da se bomo borili, nam ni treba govoriti. To mora biti samoumevno. Vsak, ki je prišel sem, si želi pokazati največ, kar lahko," je o kapetanski odgovornosti govoril Verbič, ki se bo s soigralci boril pred izpadom v najnižji D razred lige narodov in s tem evropskega reprezentančnega nogometa.

Slovenija, ki jo v ponedeljek čaka še tekma v Bolgariji, je pred zadnjima tekmama v najslabšem položaju v svoji skupini. Ima le točko s štirih tekem. Tri manj od Cipra in kar šest manj od Norveške in Bolgarije. "Zato potrebujemo novembra šest točk. Od prve minute moramo zaigrati na zmago, ne brezglavo, brez nespametnih potez, ampak čvrsto in agresivno. Moramo biti nevarni za gol, a paziti tudi na obrambo," je povedal Verbič.

"Na zadnjih tekmah nam ni uspevalo res nič. Želimo si, da bi bilo tokrat drugače. Želimo obstati v C razredu lige narodov, zato bomo jutri naredili vse, da bomo zmagali. Vemo tudi, da bomo imeli podporo navijačev. Zaradi tega že nestrpno pričakujemo tekmo," je še dejal nekdanji nogometaš Celja in Köbenhavna, ki je januarja letos za štiri milijone evrov prišel v Dinamo Kijev.

V majici velikana ukrajinskega nogometa Dinama iz Kijeva je v manj kot letu dni dosegel že 12 golov. Foto: Getty Images

V klubu igra sijajno, v reprezentanci niti ne

V Ukrajini se je odlično znašel, še posebej dobro od nog gre Vojničanu v tej sezoni. V 21 nastopih v vseh tekmovanjih je zadel že sedemkrat. Z odlično popotnico je prišel tudi na tokratno reprezentančno akcijo. Najprej je prejšnji teden zadel v ligi Europa proti francoskemu Rennesu, potem se je konec tedna med strelce vpisal še pri prvenstveni zmagi nad Mariupolom.

Forma je torej sijajna, o tem ne bi smelo biti dvoma, a tako je bilo tudi pred zadnjimi reprezentančnimi akcijami, pa potem od njega nismo videli veliko. Je zdaj napočil čas, da jih z dobrim nastopom v reprezentančnem nastopu, ki ga pri njem slovenski navijači že nekaj časa pogrešajo, spomni na to, kdo v resnici je?

