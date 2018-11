Kar osem tekem je slovenska reprezentanca do zdaj odigrala proti Norveški - več jih je samo še proti Cipru (10) in Švici (9) -, a je do zdaj zmagala le enkrat. To ji je uspelo oktobra 2013, ko je pod vodstvom Srečka Katanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2014 v Mariboru zmagala kar s 3:0. Ob tem je enkrat remizirala, in sicer na evropskem prvenstvu leta 2000 z 0:0, kar šestkrat pa izgubila. Nazadnje oktobra lani, ko je Slovenijo vodil še Tomaž Kavčič in je bilo v Oslu 1:0 za domače.

Številke v korist prekaljenega trenerskega mačka Larsa Lagerbäcka, ki zdaj sedi na klopi Norvežanov, v primerjavi z zelo oslabljeno zasedbo (manjkajo Jan Oblak, Kevin Kampl, Tim Matavž, Jasmin Kurtić …), ki jo bo imel na voljo v petek v Stožicah začasni selektor Igor Benedejčič, govorijo tudi pri drugih parametrih, s katerimi smo primerjali obe reprezentanci.

Na evropskem prvenstvu 2000 sta se Norveška in Slovenija v Arnhemu razšli z remijem 0:0. Foto: Reuters

Norvežani so dražji in višje na lestvici

Norvežani so višje uvrščeni na lestvici Mednarodne nogometne zveze (FIFA), saj so na 48. mestu, medtem ko so Slovenci na 62.

Tudi povprečna vrednost igralcev je na strani Norvežanov, pa čeprav smo pri obeh upoštevali nogometaše, ki so se znašli na seznamu za novembrski tekmi (Slovence čaka še gostovanje v Bolgariji, Norvežani se bodo udarili s Ciprom). To pomeni, da smo zraven šteli tudi z naskokom najdražjega slovenskega reprezentanta v zdajšnji zasedbi Josipa Iličića.

Zvezdnik italijanske Atalante in v zadnjem obdobju z naskokom najboljši slovenski reprezentant v petek zaradi kartonov sicer ne bo nastopil.

Norvežani so veliko bolj izkušeni

Ko beseda nanese na povprečno starost igralcev in delež nogometašev, ki igrajo v tujini, je razmerje izenačeno. Če upoštevamo le tiste nogometaše, ki igrajo v kakšni izmed petih najuspešnejših evropskih lig, so spet v prednosti Norvežani.

Toda še zdaleč ne toliko, kot so, če primerjamo nogometaše obeh reprezentanc po številu nastopov, ki so jih v njej zbrali. Norvežani, ki pod vodstvom svežega selektorja še gradijo reprezentanco, s katero se bodo podali v lov na evropsko prvenstvo 2020, so v povprečju skorajda enkrat bolj izkušeni kot Slovenci. Pa čeprav smo pri Sloveniji upoštevali tudi njenega kapetana Bojana Jokića, ki je z 94 tekmami v slovenskem dresu daleč najizkušenejši med aktivnimi slovenskimi reprezentanti.

Jan Oblak, ki za Slovenijo ne igra že več kot eno leto, je v članski reprezentanci debitiral s porazom proti Norveški v Oslu septembra 2012. Foto: Reuters

Vsaj štiri, morda pa dovolj ne bo niti šest točk

Slovenija je pred zadnjima dvema tekmama lige narodov v zelo neugodnem položaju. V svoji skupini C lige narodov je na dnu in ima samo točko.

Norveška in Bolgarija sta na vrhu z devetimi, Ciper je tretji s štirimi. Zadnje mesto ob koncu tekmovanja vodi v najslabšo, D ligo narodov.

Bolj ali manj je jasno, da bo morala Slovenija na zadnjih dveh tekmah iztržiti vsaj štiri točke, verjetno pa kar šest, a morda tudi to ne bo dovolj.

Preberite še: