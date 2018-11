Leto 2018 je kariero Andraža Šporarja obogatilo za dve različni izkušnji. Pri Slovanu se je vrnil v strelsko formo, s katero je nekoč navduševal pri ljubljanski Olimpiji, v izbrani vrsti, kjer je bil pod vodstvom Tomaža Kavčiča deležen velike minutaže, pa so izostali tako njegovi zadetki kot tudi pozitivni rezultati reprezentance. Še več, stresno leto je postreglo z menjavo selektorja, številnimi porazi, nekaj igralcev pa je odpovedalo svoj nastop.

Andraž Šporar v pogovoru za oddajo Goool na Planet TV:

''Stresno leto. Uporabili ste pravo besedo,'' je Andraž Šporar na Brdu pri Kranju povedal novinarju Planet TV Mateju Podgoršku. ''Stresno je prava beseda. Ne bom rekel, da je to mučno leto, ker je vedno lepo igrati za reprezentanco, a seveda, ko ti ne gre, je izjemno slabo,'' 24-letni Ljubljančan ni skrival slabe volje, ko se je z mislimi še enkrat sprehodil skozi leto, v katerem slovenska reprezentanca izgublja svoj ugled.

S slovensko reprezentanco je letos zmagal le enkrat. Na prijateljskem dvoboju v Podgorici. Foto: Vid Ponikvar Pred zadnjima dvema tekmama lige narodov (v petek, 16. novembra v Stožicah proti Norveški, tri dni pozneje v Sofiji proti Bolgariji) je z eno točko na zadnjem mestu in ji grozi izpad v najslabšo kakovostno skupino.

Kaj manjka reprezentanci, da je na sedmih letošnjih tekmah dosegla le pet zadetkov? ''Ne vem. Zadetkov je bilo premalo, a je bila tudi igra takšna, da ni bilo veliko priložnosti. Najbolj bode v oči, da si nismo priigrali dovolj priložnosti. Na trenutke smo igrali dober nogomet, večino časa pa smo bili bledi. Zakaj, pa ne vem,'' je še danes začuden Šporar, ki je od reprezentance pred začetkom lige narodov pričakoval bistveno boljše rezultate, nato pa moral na prvo točko čakati kar štiri tekme. Slovenija jo je osvojila doma proti Cipru, priigral pa jo je branilec Nejc Skubic s poznim zadetkom v 83. minuti.

Šporar je dres članske izbrane vrste nosil desetkrat, a kljub temu, da je v tej sezoni najbolj vroč slovenski strelec, saj je za Slovan dosegel že 18 zadetkov, ni dočakal reprezentančnega prvenca. Na prvi gol še čaka. Nova priložnost se mu obeta v petek, ko bo v Ljubljani gostovala Norveška.

Slovan je zanj Baslu odštel dva milijona evrov, Ljubljančan pa je postal najdražja okrepitev v zgodovini kluba. Foto: Twitter Če bi v petek zaigral v dresu Slovana, bi obstajala velika možnost, da bi se vpisal med strelce. V tej sezoni je skoraj ni tekme, na kateri ne bi opozoril nase z zadetkom. V slovaškem prvenstvu jih je dosegel že 13 in premočno vodi na lestvici najboljših strelcev. V Bratislavi je končno našel tekmovalno in strelsko formo, ki jo je tako pogrešal v Baslu in Bielefeldu.

''Predsednik in trener sta mi jasno povedala, da zaupata vame. Da zaupata v moje znanje. To je vse, kar sem potreboval,'' se zagret navijač ljubljanske Olimpije zahvaljuje predsedniku Ivanu Kmotriku in trenerju Martinu Ševeli, da sta mu dvignila samozavest.

Šporar je najdražja okrepitev v zgodovini Slovana. Klub iz Bratislave je zanj Baslu odštel dva milijona evrov, Ljubljančan pa se je vodstvu Slovana za zaupanje zahvalil s številnimi zadetki. ''Pred začetkom sezone so vsi slovaški mediji trdili, da bom prvi strelec lige. Pritisk je nekaj logičnega. Slovan mora osvojiti ligo, ker je največji klub. Naš predsednik vlada daleč najbolj v nogomet. Zadnja leta Slovan ni tam, kjer bi moral biti, če upoštevamo vložke. Imamo vrhunsko ekipo, odprtje novega vrhunskega in lepega štadiona bo konec februarja 2019, navijače se vračajo. To je prava pot,'' sporoča slovenski napadalec, ki vodi na dveh lestvicah. S Slovanom v prvenstvu in na lestvici najboljših strelcev slovaškega prvenstva.

Kdo sta trener in predsednik Slovana?

Martin Ševela je leta 2016 gostoval v Ljubljani in s 4:3 premagal Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Trenersko paličico pri vodilnem slovaškem prvoligašu vihti 42-letni Slovak Martin Ševela. Nekdanji branilec je prevzel vodenje Slovana lani in ga v prejšnji sezoni popeljal do pokalne lovorika in drugega mesta v prvenstvu. Pred tem je Trenčin popeljal do dveh naslovov slovaškega prvaka (2015 in 2016), v Evropi pa že gostoval tudi v Stožicah. Leta 2016 je izločil Vanolijevo Olimpijo (4:3 v Ljubljani, 2:3 na Slovaškem).

Predsednik Slovana je bogati slovaški poslovnež Ivan Kmotrik. Lastnik številnih podjetij je star 59 let in velja za enega najbolj premožnih Slovakov, zaljubljenih v nogomet. S Slovanom ima resne načrte. Dolgoročni projekt močnega kluba sloni tudi na novem štadionu. Septembra 2016 se je začel graditi nov objekt Tehelno Pole, ki bo imel 22.500 sedišč. Stal bo 75 milijonov evrov in predstavljal enega najlepših štadionov v tem delu Evrope. Slovesna otvoritev bo najverjetneje februarja 2019.

Slovan iz Bratislave je največji slovaški klub. Prihodnje leto bo praznoval okroglih 50 let od znamenite zmage v finalu pokala pokalnih zmagovalcev, ko je v Baslu spravil v žalost slovito Barcelono in leta 1969 osvojil evropsko lovoriko.