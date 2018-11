Slovenija ima novega kapetana in novega poškodovanega #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvem zvezdniku slovenskega nogometa Janu Oblaku, ki za reprezentanco ne igra že več kot eno leto, njegovima najbližjima "zasledovalcema" na tej lestvici Kevinu Kamplu, ki je prejšnji teden presenetljivo končal reprezentančno kariero, in Josipu Iličiću, ki je kaznovan, je Slovenija pred tekmo proti tradicionalno neugodni Norveški ostala brez še dveh nogometašev.

Preostalim poškodovanim Reneju Krhinu, Timu Matavžu in Jasminu Kurtiću sta se pridružila še kapetan Bojan Jokić in danes tudi branilec Nemanja Mitrović.

Na tekmi proti Norveški bo ob odsotnostih Bojana Jokića in Josipa Iličića kapetan Benjamin Verbič. Foto: Vid Ponikvar

Igor Benedejčič: Kapetana so določili igralci

"Ja, imamo težave, a vsaj drugi so zdravi. V teh dveh, treh dneh smo naredili, kar smo lahko. Upam na najbolje. Moramo igrati organizirano v napadu in v obrambi. Moramo pustiti srce na igrišču in zadovoljiti občinstvo, ki bo, upam, prišlo podpreti našo reprezentanco," je na novinarski konferenci pred zadnjim treningom pred petkovo tekmo v Stožicah povedal Igor Benedejčič, ki je moral reševati tudi kapetansko vprašanje. To v Sloveniji, kot smo izvedeli v zadnjem letu, še zdaleč ni nepomembno.

"Kapetan bo Benjamin Verbič," je povedal pomočnik prejšnjega selektorja Tomaža Kavčiča in dodal, da je bil kapetan za tekmo proti Norveški določen tudi po kriteriju o številu nastopov. Nogometaš kijevskega Dinama jih je do zdaj zbral 19. "Tudi to pove dovolj o tem, da imamo neizkušeno reprezentanco, ki potrebuje čas. Imeti kapetana s tako nizkim številom nastopov je nekaj posebnega," je dejal Benedejčič.

"Spoštoval sem odločitev igralcev. Strinjam se, da do zdaj ni pokazal tistega, kar kaže v svojem klubu. Upam, da bo kapetanski trak spodbuda zanj. Želimo si, da vidimo pravega Verbiča, ki bo delal tako v napadu kot v obrambi," je nogometašu, ki je v klubskem dresu zadel na zadnjih dveh odigranih tekmah, še sporočil Primorec, ki bo novembra, ko ga čaka še tekma v Bolgariji, debitiral in – vsaj tako se zdi, čeprav se vse skupaj lahko hitro spremeni – vodil tudi edini dve tekmi na klopi članske reprezentance Slovenije.

Če ne bo agresivnosti, bodo težave

Ta je z zgolj točko po štirih odigranih tekmah v svoji skupini C lige narodov na zadnjem mestu in ji grozi, da bo padla v najnižji razred evropskega reprezentančnega nogometa. "Ne želim si, da bi izpadli v najnižji razred. tudi fantje si želijo uspeha. Igramo proti Norvežanom, želimo si zmage," je lov na obstanek v C ligi narodov napovedal Benedejčič, ki bo novembra za izpolnitev tega cilja verjetno potreboval vsaj štiri točke, če ne že vseh šestih.

Proti Norvežanom zato napoveduje igro na zmago. "Igramo proti reprezentanci, ki je zelo dobra, uigrana. Norvežani so leto in pol gradili to reprezentanco, za njimi je serija pozitivnih rezultatov. Imajo tudi zelo moderne principe nogometa. Normalno pa je, da jih lahko premagamo. Če bomo od začetka igrali agresivno, nam lahko uspe. Če ne bo tako, bomo imeli verjetno velike težave," je še povedal Benedejčič, ki je ob svojem prvem nastopu v javnosti, ko je izvedel, da bo novembra vršilec dolžnosti selektorja, napovedal tudi možnost spremembe igralnega sistema (v zadnjem času je Slovenija igrala v sistemu 4-2-3-1).

Kako se bo strelec zgodovinskega prvega gola slovenske nogometne reprezentance znašel v vlogi selektorja? Foto: Vid Ponikvar

Misel o veliki spremembi je opustil

"Razmišljal sem o tem, a v ponedeljek smo imeli regeneracijo, igralci so šele prihajali. Imeli smo premalo časa. Česa takega si nismo mogli dovoliti," je povedal Benedejčič, ki je v zadnjih dneh na treningih od reprezentantov zahteval predvsem agresivnost.

"Mislim, da imajo fantje pravi odnos. Želijo si, na treningih delajo dobro. Ne glede na število nastopov, ki je pri nas res majhno, mora vsak nogometaš dati vse od sebe. Nekaj mora na igrišču pokazati. Od tega, da je še bolj agresiven, in tudi tega, da si več upa," je reprezentantom, ki bodo proti Norvežanom odigrali še deveto tekmo, do zdaj pa so zmagali le enkrat, sporočil selektor, ki bo imel tokrat na voljo praktično rezervno selekcijo Slovenije, saj bo manjkalo toliko nosilcev.

"Bomo videli, kako bo jutri, a še enkrat ponavljam, da moramo biti potrpežljivi. Imamo mlado reprezentanco. So pa fantje dobri, a morajo zdaj tudi pokazati. Oni v klubih igrajo zelo dobro, nekateri imajo imena, ki nekaj pomenijo. Zdaj naj to pokažejo tudi v reprezentanci," je še dejal Benedejčič, ki bo postal še osmi selektor z nazivom (nekdanji) slovenski selektor.

