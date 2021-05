Bo Juventus ostal brez lige prvakov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se bo Cristianu Ronaldu in druščini uspelo uvrstiti v ligo prvakov?

Se bo Cristianu Ronaldu in druščini uspelo uvrstiti v ligo prvakov? Foto: Guliverimage

V Italiji bo v zadnjem krogu še pestro. Milan in Napoli lahko z zmagama poskrbita, da Juventus, po tem ko je nekaj let kraljeval na vrhu Serie A, tokrat ostane celo brez uvrstitve v ligo prvakov. V boju za obstanek je vse jasno, Roma in Sassuolo pa bosta dala še zadnjega potnika v evropske pokale.