Ta lamborghini si je privoščil zvezdnik Juventusa #foto

Argentinec Paulo Dybala je dolgoletni privrženec avtomobilske znamke Lamborghini. Nedavno je obiskal njihovo tovarno v mestu Sant’Agata Bolognese in se ob tej priložnosti odločil za nakup superšportnika. Izbral je aventadorja v različici S roadster. Poganja ga atmosferski motor V12, ki zmore 740 “konjev” in zagotavlja pospešek do 100 kilometrov na uro v le treh sekundah. Najvišja hitrost znaša 350 kilometrov na uro. Za aventadorja je izbral rumeno barvo in pri tej ni imel nikakršnih pomislekov.

Dybala je nedavno za Juventus zabil jubilejni stoti gol (v 251 tekmah), kar mu je v tem klubu uspelo kot prvemu neevropskemu nogometašu.

Foto: Lamborghini

