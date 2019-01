Katančevi remizirali z Iranom in napredovali z drugega mesta

Irak in Iran sta v boju za prvo mesto remizirala, na vrhu so končali Iranci, Iračani so drugi.

Katančeva četa je v izločilne boje napredovala brez poraza. Irak je v skupini D najprej premagal Vietnam s 3:2, potem ko je do zmage v prvem krogu prišel z golom v zadnji minuti. V drugem krogu je bil precej bolj prepričljiv in je s 3:0 odpravil Jemen. Na zadnji tekmi skupinskega dela, ki so jo zaznamovale sumljive sodniške odločitve, so se Iračani in trikratni azijski prvaki iz Irana razšli brez zadetka in brez zmagovalca. Iran je zaradi boljše gol razlike zmagovalec skupine, Irak je napredoval kot drugi.

Po četrtfinale proti Katarju ali Savdski Arabiji

Varovance Katanca v osmini finala čaka zmagovalec skupine E. Ali Katar ali Savdska Arabija. Tretje mesto v skupini D je zasedel Vietnam, ki je z 2:0 premagal Jemen.

Palestina še lahko upa

Na azijskem prvenstvu je znanih že 13 udeležencev osmine finala. Poleg Jordanije in Avstralije so si mesto med 16 iz skupine A priigrali Združeni arabski emirati, Tajska in Bahrajn, iz skupine C Kitajska in Južna Koreja, iz skupine D Iran in Irak, iz skupine E Katar in Savdska Arabija, iz skupine F pa Uzbekistan in Japonska.

Ob prvo- in drugouvrščenih ekipah ter Bahrajnu si bodo osmino finala zagotovile še tri najboljše tretjeuvrščene ekipe iz vseh šestih skupin. Palestina Jake Ihbeisheha ima še vedno teoretične možnosti, da se prebije v osmino finala, njena uvrstitev med 16 pa je odvisna od tekem zadnjega kroga v skupinah C, D, E in F.

Kateri evropski klubi pogrešajo azijske zvezdnike? Tottenham, ki v angleškem prvenstvu zaseda visoko tretje mesto, od 13. januarja ne bo mogel računati na pomoč Son Heung Mina. Foto: Reuters Zaradi azijskega prvenstva je oslabljeno kar nekaj močnih evropskih klubov. Tottenham bo od 13. januarja, takšen je dogovor med londonskim klubom in vodstvom reprezentance, pogrešal južnokorejskega zvezdnika Son Heung Mina, Atalanta iz Bergama je brez iraškega branilca Alija Adnana, Marseille brez Japonca Hirokija Sakaija, berlinska Hertha brez Avstralca Mathewa Leckieja, Augsburg pogreša dva Južna Korejca (Ji Dong Won in Koo Ja Cheol), seviljski Betis Japonca Takashija Inuija, Newcastle Južnega Korejca Ki Sung Yuenga in Japonca Yoshinorija Mutoja, Werder Japonca Yuya Osaka, Southampton Japonca Mayo Yoshido, Celtic Avstralca Toma Rogica, Getafe Japonca Gakuja Shibasakija, Brighton & Hove Albion avstralskega vratarja Mathewa Ryana …

Na turnirju nastopa 24 ekip, ki so razdeljene v šest skupin. V osmino finala bo napredovalo 16 reprezentanc.

