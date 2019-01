Katancu je vseeno, navijači Iraka evforični

Irak je po štirih zaporednih zmagah, v pripravah na azijsko prvenstvo je v prijateljskih tekmah premagal Kitajsko in Palestino, v sredo prvič končal tekmo brez doseženega zadetka. Ker pa ga njegova ekipa ni tudi prejela, je proti sosedu Iranu, ki je lani na svetovnem prvenstvu v Rusiji do zadnje sekunde paral živce favorizirani Portugalski, zadržala niz neporaženosti (0:0).

Savdska Arabija ali Katar?

Ljubljančanu je vseeno, s kom se bo pomeril v boju za četrtfinale. Foto: Guliver/Getty Images V osmini finala jo čaka zahteven tekmec. To bo podprvak skupine E - bodisi Savdska Arabija, ki je lani v Rusiji denimo vzela mero Egiptu, ali pa Katar, ki pripravlja izbrano vrsto na vrhunec, svetovno prvenstvo na domačih tleh leta 2022. Tekmec Iraka bo znan danes malce pred 19. uro, ko bo končan derbi zadnjega kroga v skupini E med Savdsko Arabijo in Katarjem. Za zdaj kaže na lestvici bolje na Katarju. Oba imata šest točk, a imajo Katarci boljšo razliko v zadetkih (8:0 proti 6:0).

''Savdska Arabija ali Katar? Vseeno mi je,'' po skupinskem delu azijskega prvenstva sporoča Srečko Katanec. Ne razmišlja o tem, kdo bo njegov tekmec v osmini finala. ''To me ne zanima. Do dvoboja osmine finala imamo na razpolago šest dni, da se dobro pripravimo. Tekmec bo imel na voljo dan manj. Če hočeš postati prvak, ni pomembno, kdo je na drugi strani. Če hočeš priti do konca, moraš premagati vsakogar,'' je dejal nekdanji selektor Slovenije in s tem še povečal evforijo v Iraku, kjer so navijači prepričani, da bi lahko njihovi ljubljenci pod vodstvom Ljubljančana v ZAE dosegli zelo odmeven rezultat.

Vsaka tekma je drugačna

''Razmišljamo od tekme do tekme. Vsaka je drugačna. Prinaša drugačno zgodbo, drugačnega tekmeca, drugačne okoliščine, drugačne sodnike. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Mi si bomo okrepili moči in se dobro pripravili na obračun. Savdska Arabija ali Katar? Vseeno mi je. Mi bomo 22. januarja pripravljeni,'' je slovenski strateg ponovil cilj, kako bo naredil vse, kar je v njegovi moč, da bi njegovi varovanci vstopili v dvoboj z drugouvrščeno reprezentanco v skupini E dobro podkovani.

Najlepša priložnost Iraka na tekmi proti Iranu:

Substitute Alaa Abbas was nearly the #IRNvIRQ hero! His header the best chance of the match...

Irak je bil leta 2007 azijski prvak, pred štirimi leti pa je v Avstraliji osvojil četrto mesto. Pričakovanja navijačev so visoka, zlasti po dobrih rezultatih v skupini, kjer sta padla Vietnam in Jemen, dvoboj z Iranom pa se je na štadionu Al Maktoum končal z 0:0.

Iran je le Iran

Irak je z remijem v sosedskem derbiju (0:0) prekinil niz štirih zaporednih zmag. Foto: Guliver/Getty Images Katanec je bil z remijem proti močnemu sosedu, ki velja za enega izmed osrednjih favoritov za azijski naslov, zelo zadovoljen. ''V dobro voljo me je spravila zlasti igra v drugem polčasu. Tekma proti Iranu je potekala na višji ravni kot uvodni tekmi v skupini. To je neprimerljivo. Iranska reprezentanca je le iranska. Ima svojo vrednost, osebnost. Fizično je zelo močna. Dobro smo se borili. Remi je pravičen rezultat,'' meni nekdanji slovenski in jugoslovanski reprezentant, ki je letos dočakal prvo zmago na selektorskem stolčku na velikem tekmovanju.

Ko je vodil Slovenijo na EP 2000 in SP 2002, je vknjižil dva remija in štiri poraze, leta 2011 pa je kot selektor ZAE na azijskem prvenstvu osvojil točko. Tokrat se je kot vodja strokovnega štaba Iraka izkazal, tako da ga prvič v karieri čaka izločilni del velikega tekmovanja. To je lep uspeh, saj je sodelovanje na azijskem prvenstvu sprva predstavil kot nabiranje izkušenj, potrebnih za uresničitev velikega cilja, nastopa na SP 2022.

Prihodnjič s pomočjo sistema VAR

Selektor Irana Carlos Queiroz je javno kritiziral sojenje Uzbekistanca Ravshaana Irmatova na dvoboju z Irakom, ravnodušen pa ni ostal niti Katanec, a o tem ni želel javno govoriti. Namignil je le, da so bile morda sporne nekatere odločitve v prvem polčasu, a jih je upravičeval s tem, da je bil sodnik izpostavljen silovitemu pritisku.

Jeza Srečka Katanca in Carlosa Queiroza na dvoboju med Irakom in Iranom. Foto: Guliver/Getty Images

Bolj ga veseli dejstvo, da bo delivcem pravice v izločilnem delu na pomoč priskočil sistem VAR. ''Sodnikom bo tedaj lažje,'' je prepričan Katanec. O tem, ali se bo z Irakom prebil med osem najboljših, bo v ZAE odločal 22. januarja.