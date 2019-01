Lepotica, ki je zasenčila tudi Ronaldovo

Španca pri Man Utd pozdravljajo kot kralja

David de Gea je v nedeljo blestel med vratnicama Manchester Uniteda. Pri zmagi nad Tottenhamom z 1:0, ki je bila že šesta zmaga rdečih vragov pod vodstvom novega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja v šestih tekmah, kar je rekord, je španski vratar poskrbel za kar 11 obramb in bil glavni junak gostov na Wembleyju.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu seveda ni manjkalo pohval na njegov račun, ki so deževale z vseh strani, tudi iz ust njegovih soigralcev. Dan po derbiju pa se je na spletu pojavil tudi tale video s treninga Manchester Uniteda, na katerem angleški branilec Victor Lindelöf nazorno pokaže, kako se do španskega vratarja s soigralci obnaša po novem. Kot da bi bil kralj … Poglejte, zakaj.

How the Man United players greet David De Gea every training session 🙌🏼🙌🏼pic.twitter.com/G9cmZZbImX — Football Transfers (@FootbalIStuff) January 14, 2019

Na Wembleyju je spomnil na Kremenčkove

Še ena z Wembleyja, kjer sta se v nedeljo udarila Tottenham in Manchester United, tokrat pa v glavni vlogi človek, ki mu je na derbiju angleške premier lige pripadla vloga glavnega delivca pravice. Priznani angleški nogometni sodnik Mike Dean in njegov tek v slogu Kremenčkovih, junakov znane risane serije, ki so jo upodobili tudi na filmskih platnih. Ni kaj, 50-letni sodnik, ki ga že vrsto let poznamo z angleških nogometnih zelenic, je s tem, ko se je poskušal izogniti trku s Paulom Pogbajem, poskrbel za precej komično situacijo.

Dih jemajoč prizor na nebu, ki je ovekovečil nov Messijev podvig

Barcelona je v nedeljo na svojem štadionu v prvenstvu premagala Eibar s 3:0 in ohranila prednost petih točk pred Atletico Madridom slovenskega vratarja Jana Oblaka. Na tej tekmi je en gol zabil tudi Lionel Messi, ki je tako prišel že do 400. gola v majici katalonskega nogometnega velikana, a ni nov v nizu mejnikov čudežnega Argentinca tisti, ki ob katerem so obnemeli navijači Barcelone. Tega so namreč že vajeni …

Bolj kot nov Messijev podvig je na Camp Nouu v nedeljo zvečer pozornost plenilo nebo, ki se je bohotilo nad objektom, na katerem svoje navijače razvaja katalonski nogometni ponos. Narava je namreč poskrbela za nekaj izjemnih prizorov.

Tak "psihopat" je (bil) trener Milana

Prejšnji teden je Gennaro Gattuso praznoval 41. rojstni dan, zato so se na zdajšnjega trenerja Milana spomnili vsi. Predvsem zaradi tega, kar je nekoč prav v majici Milana, ki jo je nosil kar 13 let in v njej dvakrat postal tudi evropski prvak. Bolj kot z vragolijami, ki jih je počel z žogo (no, prav veliko jih ni bilo), pa se je v spomin vseh nogometnih navdušencev po svetu vtisnil z načinom igre in predvsem borbenega značaja, ki jih je imel. Zaradi tega je poskrbel za nemalo nepozabnih norih trenutkov, zaradi katerih so ga nekateri označili kar za psihopata (s pozitivnim prizvokom), ob njegovem osebnem jubileju pa je po spletu zaokrožila tudi kompilacija posnetkov norosti, za katere je poskrbel. Tako v dresu Milana kot tudi italijanske reprezentance, s katero je leta 2006 postal svetovni prvak.

Gattuso was a psycho 🤜pic.twitter.com/SrgdCVVEpl — Transfer News (@TrustyTransfers) January 14, 2019

Ibrahimović sredi Los Angelesa navdušil vse Balkance

Švedski superzvezdnik Zlatan Ibrahimović je navijače Los Angeles Galaxy, ki nastopa v severnoameriški profesionalni ligi MLS, že pred časom razveselil z novico, da bo v Kaliforniji vztrajal vsaj še eno leto.

Na novo sezono se je v Kaliforniji nekdanji zvezdnik Milana, Interja, Barcelone, Ajaxa in PSG že začel pripravljati, pred začetkom prvega treninga pa navdušil z videom, ki ga je objavil na spletu. Švedski napadalec bosanskih korenin je ob preoblačenju v garderobi Los Angeles Galaxy na ves glas poslušal glasbo Halida Bešlića in s tem navdušil na tisoče nogometnih privržencev na Balkanu, ob tem pa priskrbel, da je za priznanega bosanskega pevca zagotovo izvedel še kdo …

Zvezdnika Liverpoola sta zaplesala na odru in pošteno nasmejala

Afriška nogometna zveza (CAF) je prejšnji teden v Dakarju v Senegalu podelila nagrade najboljšim za leto 2018. Za najboljšega je bil izbran zvezdnik Liverpoola, Egipčan Mohamed Salah, ki je tako v žep pospravil še eno individualno nagrado za zanj sijajno leto 2018, med kandidati za nagrado pa je bil tudi njegov klubski soigralec, Senegalec Sadio Mane.

Na svečani prireditvi je bilo zelo veselo, manjkalo pa ni niti takšnih in drugačnih nastopov afriških glasbenikov. Ob enem izmed njih sta se na odru znašla tudi Salah in Mane, oba pa sta se tudi prepustila ritmom, ki so prihajali iz zvočnikov, in pošteno nasmejala …

Je to najslabših 20 sekund v zgodovini nogometa?

Na spletu se je prejšnji teden pojavil videoposnetek ene izmed tekem danes enega močnejših evropskih klubov Manchester Cityja iz leta 1993, ko so bili sinje modri še daleč od statusa, ki ga uživajo danes. Posnetek, dolg 20 sekund, je s tekme angleške premier lige proti Queen Park Rangers, v njem pa je toliko napak z ene in druge strani, da so ga nekateri celo označili za najslabših 20 sekund v zgodovini nogometa. Vas zanima, zakaj?

An Italian magazine voted this as the worst 20 seconds of football ever played (QPR vs. Man City, 1993) pic.twitter.com/iYSmYBoaH7 — Football F*ck Ups (@FootbaIIFckUps) January 9, 2019

Za Katanca je bilo prehudo. Raje je gledal stran.

Srečko Katanec, ki se v drugem selektorskem mandatu na klopi Slovenije ni najbolj izkazal, je danes selektor Iraka. Z njim v teh dneh nastopa na azijskem nogometnem prvenstvu, po dveh tekmah pa se je že uvrstil v izločilne dele, potem ko je v soboto premagal Jemen s 3:0, še pred tem pa v torek na dramatičen način prišel do zmage nad Vietnamom s 3:2. Iračani so do zmage s 3:2 prišli z golom v zadnji minuti s prostega strela, tekma pa je bila tako zelo napeta, da je nekdanji slovenski selektor ob zadnjem strelu Iraka, po katerem se je veselil zmage, raje gledal stran …

#Iraq manager Srečko Katanec wasn't even able to watch as Ali Adnan stepped up to take the 90th minute free-kick! 🙈



[📹 @alkasschannel] pic.twitter.com/jujEB3Y57h — Soccer Iraq (@SoccerIraq) January 8, 2019

S posnetkom enoletnega sina je osvojil srca navijačev

Raheem Sterling, eden glavnih zvezdnikov Manchester Cityja in angleški reprezentant, ki v tej sezoni igra v izjemni formi, je na spletu objavil prisrčne videoposnetke svojega ljubkega, komaj enoletnega sina, kako se igra z nogometno žogo. Treba je priznati, da mu gre kar dobro, predvsem pa je jasno, da so posnetki, ki so nastali pri Sterlingovih doma, res zelo ljubki. Nič čudnega, da je 24-letni krilni napadalec s posnetki požel kar nekaj simpatij med nogometnimi navdušenci …

Lepotica, ki je zasenčila tudi Ronaldovo

Odkar je prejšnje poletje prišel v Juventus, je v Torinu vse v znamenju Cristiana Ronalda. Ne samo on, v središču pozornosti je vseskozi tudi španska lepotica, s katero naj bi se kmalu poročil, Georgina Rodriguez. Toda kljub temu je v zadnjem času vse bolj v ospredju tudi lepša polovica Daniela Ruganija. Italijanski nogometaš, ki pri Juventusu nima pomembnejše vloge (v tej sezoni je zaigral samo na šestih tekmah), ima ob sebi namreč še lepšo. Michela Persico je italijanska športna novinarka, s katero Rugani prijateljuje že nekaj časa, večina pristašev Juventusa pa je prepričanih, da je celo lepša od Rodriguezeve in naj bi Španko tudi zasenčila. Poglejte, zakaj.

To je Michela Persico:

