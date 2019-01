Največji izpit Srečka Katanca v zadnjih osmih letih

Če v Evropi ob nekaterih izjemah, neumorni so zlasti najboljši angleški klubi, vladata novoletno nogometno mrtvilo in strogi počitek, pa je v Aziji povsem drugače. Največja celina na svetu je v pričakovanju največjega dogodka, na katerem bo nastopilo 24 reprezentanc, med njimi tudi dva Slovenca. Oba drugič.

Srečko Katanec se bo prvič po osmih letih, ko je na azijskem prvenstvu vodil ZAE in v skupinskem delu osvojil le točko, tako da je končal na repu razpredelnice, preizkusil kot selektor udeleženca azijskega pokala, na zelenici pa bo še drugič zaigral Jaka Ihbeisheh.

Zgodovinski zadetek Jake Ihbeisheha leta 2015 v Avstraliji:

32-letni Slovenec palestinskih korenin je za Palestino zaigral že pred štirimi leti v Avstraliji in se zapisal v zgodovino kot strelec prvega zadetka na največjem tekmovanju. Nogometaš, ki se na sončni strani Alp dokazuje v dresu ambicioznega drugoligaša Brava iz Ljubljane, bo tako ponovno v središču pozornosti, še z večjim medijskim pritiskom pa ima opraviti še en Slovenec. Selektor Iraka.

Največji iraški cilj Srečka Katanca je nastop na SP 2022. Foto: Twitter Katanec je vajen največjih dogodkov. V igralski karieri je nastopil na evropskem in svetovnem prvenstvu pa tudi olimpijskem turnirju, kjer je osvojil medaljo (1984. v Los Angelesu), s klubi pa je osvajal evropske lovorike in igral v velikih finalih.

S podobnimi izkušnjami je imel opraviti tudi kot selektor. Slovenijo je popeljal na evropsko in svetovno prvenstvo, ZAE je vodil na azijskem prvenstvu. Na treh velikih tekmovanjih kot selektor še ni okusil slasti zmage, niti napredovanja v izločilni del. Se mu bo posrečilo v četrto? Z reprezentanco Iraka, ki jo je prevzel pred štirimi meseci, se bo v skupinskem delu meril z Vietnamom, Iranom in Jemnom.

''Nočem govoriti o tem, kakšne so naše možnosti, saj je nogomet zelo nenavadna igra. Zasedbo Iraka vodim šele štiri mesece, a lahko povem, da vodim veselo in ciljem predano ekipo,'' razmišlja 55-letni Ljubljančan pred začetkom nogometnega spektakla, ki bo od 5. januarja do 1. februarja potekal v Združenih arabskih emiratih in podal odgovor na vprašanje, kdo bo na seznamu azijskih prvakov nasledil Avstralijo.

Tako je lani zaploskal Boštjanu Cesarju, ko se je poslovil od državnega dresa na dvoboju proti Belorusiji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ko je Katanec lani prevzel iraško reprezentanco, je tamkajšnji javnosti ob predstavitvi sporočil, da nima čarobne palice. Bolj kot azijsko prvenstvo ga zanima nastop na SP 2022. Zato ima nastope na letošnjem prvenstvu v ZAE za pomembno odskočno desko za glavni cilj, uspeh na kvalifikacijah za SP 2022. Ker bo naslednje svetovno prvenstvo potekalo v Katarju, v neposredni soseščini Iraka, ne želi zapraviti priložnosti in osrečiti srca številnih navijačev, ki komaj čakajo na začetek kvalifikacij, saj bodo lahko po dolgem času igrali domače tekme na domačih tleh.

Ko je Katanec leta 2011 na azijskem prvenstvu vodil ZAE, je v skupinskem delu remiziral s Severno Korejo (0:0), nato pa izgubil z Irakom (0:1) in Iranom (0:3) ter osvojil zadnje mesto v skupini D. Tudi tokrat bo imel opraviti s skupino D, v kateri pa mu bodo skušali načrte o napredovanju pokvariti Iran, Jemen in Vietnam.

''Vsaka tekma je zahtevna. Zakaj? Zato ker lahko, če imaš slab dan, izgubiš proti tekmecu, proti kateremu si bil na papirju favorit. Zato spoštujem vse ekipe. Zame kot trenerja bosta tekmi proti Vietnamu in Jemnu bolj zahtevni od tiste proti Iranu. Skušala bosta dokazati, da sta upravičeno na azijskem prvenstvu. Borila se bosta, mi se bomo tudi. Ne bo nam enostavno,'' Katanec opozarja iraško javnost, da bi se lahko vsakršno podcenjevanje Vietnama in Jemna maščevalo.

Srečko Katanec je na zadnjih pripravljalnih tekmah premagal Kitajsko in Palestino, ki bosta prav tako nastopili na azijskem prvenstvu. Foto: Twitter Irak je največji reprezentančni uspeh dosegel pred 12 leti, ko je postal azijski prvak, na zadnjem azijskem pokalu, ki ga je pred štirimi leti gostila Avstralija, pa je osvojil zelo solidno četrto mesto. Kako bo tokrat?

''Če kdo misli, da bomo osvojili turnir, se z njim ne strinjam. In to z razlogom. Nismo Japonska, Južna Koreja ali Iran. Njihovi igralci se dokazujejo v boljših ligah po svetu. Mi si tega ne moremo privoščiti. Lahko le zatrdim, da bodo dali igralci vse od sebe,'' je dal Katanec vedeti, da svojih izbrancev ne postavlja v isto skupino kot nekatere azijske velikane, ki so lani nastopili na svetovnem prvenstvu v Rusiji in se prikupili javnosti. Japonska je v osmini finala namučila Belgijo, Južna Koreja je v skupinskem delu šokirala Nemčijo, Iran pa je bil do zadnjih sekund v igri za senzacionalno napredovanje pred Portugalsko.

💬 Srečko Katanec: "If someone says we will win I won’t agree. There’s a reason. We are not Japan, South Korea or Iran. Their players play in better leagues all around the world. We are not in that position. All I can say is that we will try and the players will give their 100%." pic.twitter.com/UNNoLyPgxK