Azijsko prvenstvo tudi v luči vrste političnih problemov

Na turnirju prvič sodeluje 24 ekip, ki bodo razdeljene v šest predtekmovalnih skupin ter se na osmih stadionih v Abu Dabiju, Dubaju, Al Ainu in Šardži skušale prebiti v drugi del, ki bo potekal na izpadanje. Cilj ekip je finale, ki bo 1. februarja na stadionu v Abu Dabiju, kako dobro je pripravljena domača vrsta, pa bo jasno že v nedeljo ko se bodo gostitelji predstavili v dvoboju z Bahrajnom.

Udeleženci:



skupina A: Združeni arabski emirati, Bahrajn, Tajska, Indija;



skupina B: Sirija, Palestina, Avstralija, Jordanija;



skupina C: Južna Koreja, Kitajska, Kirgizija, Filipini;



skupina D: Iran, Irak, Vietnam, Jemen;



skupina E: Saudska Arabija, Katar, Libanon, Severna Koreja;



skupina F: Japonska, Uzbekistan, Oman, Turkmenistan.

Naslov brani Avstralija

Naslov brani favorizirana Avstralija, ki se bo tudi tokrat predstavila s številnimi nogometaši, ki kruh služijo v Evropi. Tradicionalno v krog favoritov sodita Japonska in Južna Koreja, lepe možnosti za uspeh pa strokovnjaki pripisujejo tudi Iranu. Sami se v vlogo ekip z visokimi cilji uvrščajo tudi v Saudski Arabiji, tiho pa na presenečenje upajo gostitelji s podporo domačih navijačev.

Medtem, ko je prvenstvo zelo popularno v Aziji, manj pozornosti dobi po svetu, saj manjkajo res odmevna imena svetovnega nogometa, pa čeprav bo na turnirju sodelovala vrsta igralcev iz evropskih prvih in drugih lig. Največji zvezdnik je bržkone nogometaš Južne Koreje Heung-Min Son, ki igra za Tottenham Hotspurs. Bolj zveneča imena so na robu igrišča, saj Filipine trenira Šved Sven Göran Eriksson, Kitajsko pa Marcello Lippi, ki je z Italijo leta 2006 osvojil naslov svetovnih prvakov. V Sloveniji bo nekaj zanimanja požel tudi Irak, ki ga vodi Srečko Katanec.

V ospredju nastop Katarja

S političnega stališča bo nedvomno v ospredju nastop Katarja. Gostitelji prvenstva so poleti 2017 skupaj s Saudsko Arabijo in Bahrajnom izvedli kopico političnih in gospodarskih ukrepov proti Katarju. Odnosi med državami ostajajo napeti in izhodu iz krize ni videti konca. Prav v Katarju pa izpostavljajo, da naj bi bilo azijsko prvenstvo 2019 tisto, kjer si reprezentanca želi pokazati prvi napredek do SP 2022, ki ga bo gostila ta država. V drugem delu tekmovanja pa se obeta tudi morebitni dvoboj sunitske Saudske Arabije s šiitskim Iranom.

Na turnirju bo nastopila tudi vrsta reprezentanc iz držav, ki že leta predstavljajo krizna žarišča sveta. Nedvomno je tak primer Katančevega Iraka, saj je nogomet v državi dolgo trpel zaradi Islamske države in drugih skrajnih islamskih sil, v Siriji in Jemnu, ki sta prav tako udeleženca zaključnega turnirja, pa še vedno divja državljanska vojna. Poseben je tudi položaj Palestine, kjer tudi nogomet razumejo kot korak k samostojni neodvisni državi in za katero bo nastopal tudi slovenski nogometaš Jaka Isbeisheh, ki igra za Bravo.